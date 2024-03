Un Galaxy Z Flip à moins de 1000 €, pourquoi ce n’est pas impossible ?

Samsung voudrait casser les codes de ses smartphones pliables en lançant un modèle sous les 1000 €.

En parallèle de ses Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, Samsung s’apprête à sortir un smartphone pliable plus abordable, possiblement sous le suffixe FE. C’est une rumeur que l’on avait déjà évoquée en février suite aux révélations de WinFuture. Aujourd’hui, le magazine sud-coréen Sinsa Journal vient corroborer ces dires avec de nouveaux éléments, dont le prix de ce fameux smartphone pliable pas cher. 800 dollars, voilà la somme évoquée.

En ajoutant les diverses taxes françaises et européennes, on peut tabler sur un smartphone pliable à moins de 1000 €. Mais cela ne nous indique pas le form-factor de cet appareil et aucune source ne se mouille pour l’instant.

Z Fold FE ou Z Flip FE ?

Smartphone, tablette ou à clapet ? Fold ou Flip moins cher, en somme. Puisque l’on est censément supposé parler d’un modèle FR, on peut échafauder une conjecture basée sur les Galaxy S23. Ce dernier est sorti à 959 € et sa version dégradée, le S23 FE, était lancée à 699 €.

De fait, on a une différence de 250 €. Si le Galaxy pliable abordable que l’on attend s’affiche à moins de 1000 €, il entretiendrait cette même différence de prix avec un Z Flip, le Z Flip 5 se monnayant 1199 € à sa sortie, à l’été 2023. Avec un Fold, Samsung casserait bien trop les prix, son dernier Z Fold 5 demandant un investissement de 1599 €. En outre, le Sinsa Journal parle d’un module photo contenant un double capteur. Le Z Fold en possède trois. C’est le Z Flip qui se contente de deux, l’espace disponible pour ses composants étant limité par la charnière.

Un Galaxy Z Flip 5 FE avec un Snapdragon 8s Gen 3 ?

Ce Samsung Galaxy Z Flip 5 FE (Samsung reprenant le nom du haut de gamme précédent pour caractériser ses FE), si on peut le nommer ainsi, serait aussi équipé « d’un processeur, d’un écran et d’une batterie aux spécifications abaissées », précise le Sisa Journal.

Les Américains parlent d’un Snapdragon 8s Gen 3, fraîchement dévoilé par Qualcomm. Cette puce haut de gamme n’est pas aussi puissante qu’un 8 Gen 3, mais moins onéreuse également, ce qui siérait à merveille à un Z Flip plus abordable. Pour rappel, la présentation des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 est attendue pour cet été. Elle se déroulerait lors du Samsung Unpacked que le constructeur tiendrait en marge des JO de Paris, dont il est partenaire.