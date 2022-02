Samsung Galaxy S22 : un petit retard de livraison serait sur la table

Selon le leaker Jon Prosser, le S22 Ultra pourrait sortir à la date prévue initialement, tandis que les S22 et S22 Plus auraient deux semaines de retard.

Au vu de la quantité de fuites autour du Samsung Galaxy S22, on s’attendait à ce que le téléphone du géant coréen n’ait plus aucune surprise sous le coude. Puissance de charge, puce, visuels, tout y est passé. Tout ? Non. Car une irréductible petite information résistait encore et toujours aux leakers : la date de sortie.

L’Ultra et le reste de la gamme séparés

Comprenez bien : il y a peu de doute sur la date de présentation des S22. Ce sera le 9 février lors de son premier Unpacked de l’année. Le teaser disponible sur YouTube laisse peu de suspense sur son contenu.

Mais selon Jon Prosser, un leaker et youtubeur dont il convient de prendre les informations avec de grandes pincettes, la sortie des différents téléphones de la gamme devrait s’opérer en deux temps, ce qui n’est pas commun.

Il avance que le S22 Ultra serait disponible dans les étales à partir du 25 février, peu ou prou la date à laquelle on attendait toute la gamme. Mais selon le vidéaste, la disponibilité des S22 et S22 Plus aurait été repoussée au 11 mars, soit près de deux semaines plus tard. Les précommandes pour tous les appareils seraient toutefois ouvertes dès le 9 février.

Qu’est ce qui pourrait expliquer un tel report

Jon Prosser évoque des soucis liés à la chaîne d’approvisionnement, ce qui vu le contexte depuis deux ans, peut apparaître plausible.

On peut aussi s’interroger sur la volonté de Samsung de ne pas complètement tourner le dos au Mobile World Congress (MWC), prévu à Barcelone du 28 février au 3 mars. Avec une sortie en deux temps, cela lui permettrait de présenter d’abord un modèle Ultra pour les fans de technologie et de photo en amont du congrès, puis de mettre l’accent lors de l’évènement sur ses modèles davantage tournés vers le grand public.

Si une sortie en deux temps venait à être privilégiée, on peut aussi imaginer que Samsung y verrait là l’occasion de créer deux fenêtres médiatiques plutôt qu’une seule avec un gros lancement.

Bien évidemment, aucune information officielle n’est venue infirmer ou corroborer ce calendrier. Il faudra sans doute attendre le 9 février pour être fixé définitivement.

