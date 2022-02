Samsung Galaxy S22 : ça se précise pour la puissance de charge et ça ne sent pas bon

La puissance de charge du Samsung Galaxy S22 ne bougerait pas pour la troisième année consécutive. En revanche, les S22 Plus et S22 Ultra connaîtrait une légère amélioration.

Tandis que certaines marques chinoises de smartphones comme Xiaomi, Oppo ou OnePlus se sont fait une spécialité de proposer de la charge rapide, y compris sur leurs flagships, pour les marques un peu plus installées dans le paysage premium, comme Samsung et Apple, c’est un peu plus compliqué. La série des S22, attendue pour le 8 février et dont on connaît mêmes les visuels promotionnels, ne fera probablement pas exception.

Le S22 cale, les modèles Plus et Ultra avancent

Des images promotionnelles ont fuité via le site allemand Nieuwe Mobiel. On y apprend que le modèle de base, le Galaxy S22, ne bougerait pas niveau puissance de charge et resterait sur du 25 W. Ce serait la troisième année consécutive qu’on ne verrait pas d’amélioration dans ce domaine.

Le S22 Plus profiterait d’une charge 45W. // Source : Nieuwe Mobiel Le S22 conserverait une charge 25W… // Source : Nieuwe Mobiel

Cela lui permettrait d’atteindre les 100 % d’autonomie en 70 minutes. À une époque où certains smartphones comme le Xiaomi 11T Pro topent les 20 minutes, c’est un peu décevant.

L’avenir paraît un tout petit peu plus reluisant pour les modèles de la gamme un peu plus chers. Les S22 Plus et S22 Ultra compteraient sur une charge 45W. De quoi voire les 100 % en 60 minutes pour les deux modèles.

Chargeur non fourni

On a un temps cru que Samsung passerait la barre des 65 W pour son modèle ultra, mais les rumeurs qui évoquaient une charge plus contenue à 45W semblent donc avoir visé juste.

Malgré cette nette amélioration de 25 à 45W, Samsung ne prévoirait pas pour autant de fournir des chargeurs dans les boîtes des S22 Plus et S22 Ultra. Il faudrait les acheter à côté, ce qui semble tout à fait plausible étant donné que le S21 Ultra a beau être compatible avec la charge 25W, il n’était pas non plus livré avec un chargeur.

