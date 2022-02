Samsung Galaxy S22 : une nouvelle date remet en question le retard

Un revendeur polonais a mis en ligne la page de précommande des Galaxy S22. De quoi découvrir la date de fin de cette période ainsi que les offres proposées par le constructeur coréen.

C’est ce mercredi 9 février 2022 à 16h que Samsung lancera sa conférence Galaxy Unpacked. L’occasion pour le constructeur coréen de dévoiler officiellement sa nouvelle gamme de smartphones, les Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra, mais aussi quelques autres appareils. On s’attend notamment à la présentation des nouvelles tablettes Samsung Galaxy Tab S8.

À quelques jours de la présentation officielle de ces nouveaux appareils, quasiment plus aucun secret ne persiste à leur sujet. Après des rendus 3D, le prix, les caractéristiques ou certains éléments marketing des Galaxy S22, c’est désormais une page web qui a fait son apparition, comme l’a repéré le compte Twitter Tech Insider. Le site Media Expert, équivalent polonais de Darty ou Boulanger, a en effet mis en ligne avant l’heure la page de précommande des futurs Samsung Galaxy S22. L’occasion de découvrir à nouveau certains visuels du produit, mais aussi le prix du smartphone et le programme de précommande prévu par Samsung.

« Commandez aujourd’hui et recevez des Galaxy Buds Pro et jusqu’à 3000 złoty [ndlr : 658 euros] en retour de votre ancien smartphone », indique la page, désormais désindexée mais toujours disponible sur Internet Archive.

La page permet également de découvrir à nouveau le design du Samsung Galaxy S22 Ultra, avec son stylet et son module photo sans épaisseur, ainsi que celui du Galaxy S22 avec son design plus inspiré de celui des S21 de l’an dernier. On y découvre également les différents coloris proposés pour chaque version avec du noir, du blanc, du vert et du bordeaux pour le S22 Ultra et du noir, du blanc, du vert et du rose doré pour les S22 et S22 Plus. La page met également en avant certaines caractéristiques comme l’appareil photo doté de larges photosites, la charge rapide 45 W, le SoC gravé en 4 nm ou le stylet S-Pen intégré au Galaxy S22 Ultra.

Des précommandes qui se termineront le 24 février

On peut également découvrir sur le site polonais que cette offre de précommande pour les Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra commencera dès le 9 février et prendra fin le 24 février. De quoi suggérer que c’est donc à partir du 25 février que les trois nouveaux smartphones de Samsung seront disponibles dans le commerce.

Par ailleurs, si l’offre de précommande permet d’obtenir une paire de Samsung Galaxy Buds Pro, cela tend à confirmer que la firme ne prévoit pas de lancer de nouvelles paires d’écouteurs sans fil cette semaine lors de la présentation Galaxy Unpacked. Il faut dire que Samsung a déjà lancé deux nouvelles paires d’écouteurs en 2021, les Galaxy Buds Pro accompagnant les Galaxy S21 et les Galaxy Buds 2 lancés en même temps que les Galaxy Z Flip 3 et Fold 3. Le constructeur chercherait donc à réduire la voilure en 2022, sans lancer de nouvelle paire d’écouteurs en début d’année.

