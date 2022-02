Galaxy Buds Pro offerts et bonus reprise de 150 € : voici les offres de précommande des Galaxy S22

Annoncés en grande pompe à l’occasion du Galaxy Unpacked de la semaine passée, les tous nouveaux Galaxy S22 sont désormais disponibles sur le Samsung Shop. Pour l’occasion, le constructeur se fend d’une offre de précommande fort sympathique. On vous explique tout.

La conférence Galaxy Unpacked de mercredi dernier nous a dévoilé les nouveaux terminaux de Samsung en bonne et due forme. Avec ces S22, Samsung poursuit l’offensive de sa gamme S en proposant des terminaux premiums, à l’esthétique aussi irréprochable que leur puissance et leur polyvalence.

S’il n’est pas encore possible de mettre la main sur les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra, leurs sorties étant prévues pour fin février et début mars, Samsung vous propose toutefois de les précommander dès aujourd’hui. L’occasion d’obtenir un bonus pour la reprise de votre ancien smartphone et surtout, une paire de Galaxy Buds Pro en cadeau. Et si vous hésitez encore sur le modèle à choisir, n’hésitez pas à aller consulter le guide réalisé par nos soins à l’occasion de notre prise en main des trois modèles.

Quelles sont les offres de précommande pour les nouveaux Galaxy S22 ?

Une paire de Galaxy Buds Pro offerte

Que vous ayez envie d’acquérir un Galaxy S22, un Galaxy S22+ ou un Galaxy S22 Ultra, vous serez logé à la même enseigne et recevrez en cadeau une paire de Galaxy Buds Pro flambant neuve. Notés 8/10 en nos colonnes, ces écouteurs true wireless intra auriculaires et à réduction de bruit se démarquent grâce à un son parfaitement calibré et un grand confort d’utilisation. Un joli cadeau donc, qui complètera à merveille votre tout nouveau smartphone.

1 an de Samsung Care+ offert

Quel que soit le modèle choisi, vous pourrez également compter sur le soutien de Samsung qui vous offre un an d’abonnement à son service Care+. Cette assurance, qui vient compléter la garantie de deux ans constructeur, protège votre smartphone contre les accidents, la casse ou l’oxydation (dégâts causés par l’eau). En cas de pépin, votre terminal est entièrement pris en charge par un service de réparation agréé par Samsung. Les pièces endommagées sont ainsi remplacées par des pièces d’origine.

150 euros de bonus de reprise sur la précommande du Galaxy S22 Ultra

Si le Galaxy S22 Ultra vous fait méchamment de l’œil, sachez que vous pourrez faire baisser son prix en faisant reprendre votre ancien smartphone par Samsung. Le constructeur vous propose en effet un bonus de reprise de 150 euros qui vient s’ajouter au tarif de reprise de votre ancien terminal. En fonction de son modèle et de son état, vous pourrez réaliser une économie pouvant aller jusqu’à 660 euros.

100 euros de bonus de reprise sur la précommande des Galaxy S22 et Galaxy S22+

En choisissant le Galaxy S22 ou le Galaxy S22+, Samsung vous propose d’obtenir un bonus de 100 euros supplémentaires à valoir sur la reprise de votre ancien smartphone. Ce dernier vient s’ajouter au prix de reprise. Vous pourrez ainsi économiser jusqu’à 440 euros en fonction du modèle de votre précédent terminal.

Les nouveaux flagships de Samsung sont là : découvrez le Galaxy S22 et le Galaxy S22+

C’est la semaine passée que Samsung a dévoilé officiellement les smartphones qui composent la gamme S22. Parmi eux, les Galaxy S22 et Galaxy S22+ qui s’inspirent grandement des lignes de leurs prédécesseurs. Petit tour d’horizon.

Avec son Galaxy S22, Samsung nous présente un terminal compact et nerveux. Ce téléphone offre une excellente prise en main grâce à une diagonale de 6,1 pouces, à peine 167 grammes sur la balance et des bords arrondis. Son form factor ramassé et le revêtement en verre Corning Gorilla Glass Victus+ lui confèrent aussi une robustesse appréciable. Côté configuration, le Galaxy S22 a tout ce qu’il faut où il faut : un SoC Exynos 2200, 8 Go de RAM, un stockage pouvant aller jusqu’à 256 Go en fonction des modèles et une jolie batterie 3 700 mAh supportant la charge rapide (25 W en filaire et 15 W en induction). Il se démarque aussi par une dalle Dynamic AMOLED Full HD+ qui peut compter sur un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour offrir une expérience fluide en toutes circonstances.

Le Galaxy S22+ de son côté, partage de nombreuses caractéristiques avec son petit frère le Galaxy S22. Il adopte néanmoins des dimensions un peu plus conséquentes. Si la dalle est techniquement identique, il possède une diagonale d’écran de 6,6 pouces. Dans ses entrailles, on compte également un Exynos 2200 suppléé par 8 Go de RAM, et un stockage oscillant entre 128 et 256 Go selon les modèles. Seule véritable différence avec le Galaxy S22, la batterie qui caracole à 4 500 mAh et qui bénéficie de la charge rapide 45 W en filaire, et 15 W en sans fil.

Le Galaxy S22 comme le Galaxy S22+ partagent un bloc photo identique en tout point. Ce dernier est composé d’un capteur principal à 50 mégapixels, d’un grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 10 mégapixels offrant d’un zoom optique x3 et d’un space zoom x30. Une jolie configuration que les modes nuit, timelapse ou le très original mode AR Doodle viennent compléter.

Le Galaxy S22 est d’ores et déjà disponible à la précommande à partir de 859 euros, tandis que son comparse le Galaxy S22+ est disponible à partir de 1059 euros. Ces deux téléphones sont prévus pour le 11 mars prochain.

Avec le Galaxy S22 Ultra, les Galaxy Note ont trouvé leur successeur

Le Galaxy S22 Ultra, de son côté, emprunte une autre voie qui le rapproche plus de feu la gamme Galaxy Note. Samsung propose en effet un smartphone grand format qui se repose sur une dalle Dynamic AMOLED 120 Hz et Quad HD+ de 6,8 pouces. Afin de rappeler les phablettes, ce S22 Ultra dispose d’un S Pen intégré dans son châssis, non loin du port de charge. Une combinaison qui favorise la prise de note et de croquis.

Le Galaxy S22 Ultra se détache ainsi des Galaxy S22 et S22+. Comme pour rappeler les Galaxy Note, ce smartphone adopte un look plus anguleux, avec des bords carrés et un design global plus massif. Il se démarque aussi par son bloc photo. Les différents objectifs sont directement intégrés à la façade arrière, ne dépassant que légèrement. On compte un capteur principal de 120 mégapixels, un grand-angle de 12 mégapixels et deux téléobjectifs de 10 mégapixels : le premier, qui ouvre à f/4.9 (avec un zoom optique x10 et un space zoom x100) et le second qui ouvre à f/2.4 (avec un zoom optique x3 et un space zoom x30).

Dernier point, et pas des moindres : la fiche technique. Samsung n’y est pas allé avec le dos de la cuillère et propose une configuration impressionnante pour son Galaxy S22 Ultra. L’Exynos 2200 est suppléé par 8 à 12 Go de RAM selon les modèles, tandis que le stockage pourra grimper jusqu’à 1 To pour certains modèles. Son véritable atout réside dans son autonomie et sa capacité de charge. Avec une batterie qui culmine à 5 000 mAh, et une charge rapide 45 W en filaire et 15 W sans fil, ce Galaxy S22 Ultra ne devrait que rarement tomber à court d’énergie.

Le Galaxy S22 Ultra sortira le 25 février prochain. En attendant, vous pouvez le précommander sur le Samsung Shop à partir de 1259 euros.