Samsung Galaxy S22 Ultra : c’est oui ou c’est non ?

Le Samsung Galaxy S22 Ultra s'est donc bel et bien inspiré de la gamme Note, avec l'ajout d'un stylet et d'un design plus carré. Un choix bien différent de l'année dernière. Qu'en pensez-vous ?

La très attendue nouvelle gamme de smartphones premium de Samsung vient d’être présentée. Si pour les deux smartphones les moins chers, les S22 et S22 Plus, les changements sont à la marge, le S22 Ultra tranche avec son prédécesseur en s’inspirant de la gamme Note.

On peut établir la parenté avec la gamme Note pour deux raisons : la présence d’un stylet qu’on peut ranger au cœur même de l’appareil et le format très carré. En bonus, Samsung a décidé de supprimer le bloc photo et d’opter pour un design en gouttes d’eau.

Un choix qui divise

Pour certain·e·s qui désespéraient de ne pas avoir vu de Galaxy Note de tout 2021, cette nouvelle direction est une excellente nouvelle. Pour d’autres, le fait d’avoir appelé ce smartphone Galaxy S22, effaçant de fait son origine notable, peut être un peu frustrant.

Il y a tout de même de quoi comprendre Samsung pour qui la gestion d’une seule gamme premium est certainement plus simple. On pourra aussi arguer que le public des Ultra et des Note était finalement le même, puisque les personnes capables de s’acheter un téléphone aussi cher ont souvent en tête des objectifs professionnels.

D’autres regretteront sans doute le S21 Ultra et son design un peu plus élancé. Pour garder le feeling classique de la gamme S, il faudra désormais se tourner vers un S22 ou un S22 Plus. Est-ce suffisant pour tenter certains fans de Samsung d’aller voir ailleurs ?

Que pensez-vous du Samsung Galaxy S22 Ultra ?

Pour ces nombreux changements, et de par sa philosophie qui change, ce modèle valait au moins un sondage de la semaine à lui tout seul. Dites nous ce que vous en avez pensé.

Oui, il a toutes les qualités

Plutôt oui, mais frustré de la disparition des Galaxy Note

Bof, je ne suis pas plus emballé que ça

Non, c'est une très mauvaise stratégie

Comme d’habitude, n’hésitez pas à détailler votre choix dans la partie commentaires. Nous effectuerons une sélection des remarques les plus pertinentes à nos yeux en fin de semaine prochaine.

