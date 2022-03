Pourquoi Geekbench a décidé de déréférencer tous les Samsung Galaxy S22, S21, S20 et S10

Après avoir découvert que 10 000 applications étaient bridées, Geekbench vient de décider de retirer tous les Samsung Galaxy S22, S21, S20 et S10 de son site internet.

Les Samsung Galaxy S22 sont en vente depuis quelques semaines, et on continue d’après des choses sur eux. iFixit vient juste de les démonter, quant à DxOMark, ils ont testé leur écran. Un peu plus tôt dans la semaine, on apprenait que Samsung avait délibérément décidé de limiter les performances de 10 000 applications populaires.

Le problème n’est pas de limiter les performances des applications pour optimiser l’autonomie des Galaxy S22, mais que cette limitation n’est pas activé dès lors que les Galaxy S22 sont sur les bancs de test de benchmark. Samsung n’a pas tardé à expliquer que cette limitation serait arrêtée. Une mise à jour logicielle est donc attendue.

Un des outils de benchmark les plus populaires, Geekbench, a décidé de déréférencer tous les Galaxy S, y compris les Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy S21 et Galaxy S22.

La politique de Geekbench est qu’une fois qu’un appareil est supprimé de son navigateur d’appareil, il n’y a plus de retour en arrière. Ce qui signifie que même lorsque Samsung publiera la mise à jour qui permettra aux utilisateurs de prioriser les performances pour avoir une expérience « normale », tous les appareils Galaxy S22, S21, S20 et S10 resteront retirés de la liste de GeekBench.

After extensive internal testing we have determined the following Samsung Galaxy handsets use GOS:

– Samsung Galaxy S22 (all models)

– Samsung Galaxy S21 (all models)

– Samsung Galaxy S20 (all models)

– Samsung Galaxy S10 (all models)

— Geekbench (@geekbench) March 4, 2022