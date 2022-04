Samsung vient de corriger une faille importante, mettez à jour votre téléphone

Le blog Kryptowire a dévoilé une faille de sécurité sur les téléphones Samsung Galaxy. Heureusement, celle-ci a été corrigée dans le patch de février.

Si vous avez un smartphone Samsung sous Android 9, 10, 11 ou 12, il pourrait être de bon ton de le mettre à jour incessamment sous peu. C’est ce qu’affirme le blog spécialisé dans la sécurité informatique Kryptowire, qui a déniché une vulnérabilité importante.

Celle-ci autoriserait n’importe quelle application installée (y compris sans autorisation de votre part) à accéder à des fonctionnalités protégées. L’attaquant pourrait par exemple réinitialiser le téléphone, passer des appels, installer ou désinstaller des apps ou compromettre les connexions HTTPS à des sites web, comme le résume Android Police.

Le site a testé et vérifié la faille sur trois appareils : le Galaxy S21 Ultra, le Galaxy S10 Plus et le Galaxy A10e, ce qui laisse entendre que le problème peut toucher un large panel de téléphones.

Comment s’assurer que je suis protégé ?

Toujours selon Kryprotwire, la faille s’appuyait sur l’application téléphone préinstallé sur les téléphones Samsung, qui possédait un certain niveau d’accès privilégié, dont d’autres apps pouvaient tirer profit.

La vulnérabilité a été corrigée avec la mise à jour de sécurité de février. Si vous avez l’habitude de laisser trainer un peu les mises à jour, voici la marche à suivre pour vérifier si vous êtes protégé :

Dans les paramètres du téléphone, descendre jusqu’en bas à Mise à jour du logiciel

Regarder la date sous Dernière mise à jour. Si elle dépasse février, vous êtes bon !

