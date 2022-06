Samsung met à jour ses Galaxy S22 pour améliorer la qualité photo et vidéo

Samsung met à jour l'appareil photo des smartphones de la série Galaxy S22. La marque annonce vouloir améliorer la netteté, le contraste mais aussi la balance des blancs de ses hauts de gamme.

La qualité photo est un des points les plus mis en avant par Samsung sur ses Galaxy S22, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 Ultra. On devrait d’ailleurs voir arriver d’ici les prochaines semaines une mise à jour de la série S22 qui viendra améliorer l’appareil photo sur plusieurs points.

C’est le leaker IceUniverse qui a repéré un message sur les forums coréens de Samsung publié il y a quelques jours. On y a apprend qu’une mise à jour sur le logiciel de la caméra est lancée sur les S22, nommée gracieusement S90xNKSU1AVF1. Un téléchargement assez conséquent puisqu’il est de 1,7 Go. Elle est en déploiement en Corée du Sud, mais pourrait arriver chez nous d’ici les prochaines semaines.

The Korean version of the S22 Ultra has been updated with the latest firmware AVF1, 1.7GB. Although the update log does not mention the camera, a spokesperson from the Samsung camera team made it clear that the update has greatly optimized the camera, and I am looking forward to pic.twitter.com/vOmTlEINTM

— Ice universe (@UniverseIce) June 9, 2022