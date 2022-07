Le design et les coloris des Samsung Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 se dévoilent dans une ultime fuite

Une dernière fuite avant l'événement Samsung Unpacked d'août nous révèle l'entièreté des coloris qui seraient disponibles pour les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 au lancement.

C’est la dernière ligne droite. À défaut de ne pas proposer d’énormes innovations côté design, nous avions pu prendre connaissance, il y a peu, des nouveaux coloris du futur Galaxy Z Flip 4 via une fuite du leaker OnLeaks.

Désormais de nouveaux rendus presse que l’on doit à Evan Blass alias evleaks en partenariat avec le site 91Mobiles nous révèlent le design et les coloris pour le Samsung Galaxy Z Fold 4.

Un design quasi identique au Z Fold 3 et deux coloris inédits

On pourrait bien confondre ce nouveau Galaxy Z Fold 4 avec son prédécesseur tant les changements ne sautent pas directement aux yeux. La charnière paraît moins protubérante que sur le modèle précédent, ce qui devrait permettre d’offrir un design plus agréable visuellement en façade.

On ne peut pas le constater sur ces rendus, mais le Galaxy Z Fold 4 pourrait proposer un écran interne avec un ratio légèrement différent selon certaines fuites et passerait de 5:4 à 6:5 et un écran externe qui passerait à 23:9 contre 24,5:9.

Selon le leaker, Samsung proposerait cette année à nouveau trois coloris pour ses Galaxy Z Fold 4, dont deux d’entre eux seraient totalement inédits. La marque nous préparerait un modèle noir, mais également un doré et un gris/bleu.

Quatre couleurs pour le Z Flip 4

Côté coloris pour le Z Flip 4, on retrouverait là aussi de nouveaux coloris avec des modèles noir, violet, or et bleu clair. Le prix de ces nouveaux smartphones pliants devrait être un petit peu plus élevé qu’auparavant si l’on en croit la rumeur, reste à voir les nouveautés qu’ils proposeront dans la réalité.

Nous ne sommes maintenant plus qu’à quelques jours du rendez-vous Unpacked donné par Samsung pour découvrir ses nouveaux smartphones qui se déroulera le 10 août prochain et découvrir toutes les nouveautés dont profiteront ses nouveaux modèles.

