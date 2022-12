Samsung Wallet arrive en France : à quoi ça sert ?

Vous êtes perdus dans tous les services et applications disponibles ? Samsung veut simplifier les choses en unifiant plusieurs applications en une seule. Samsung Wallet va ainsi servir à beaucoup de choses, dont le paiement mobile, mais pas uniquement.

Vous êtes perdus dans tous les services et applications disponibles ? On vous rassure, c’est tout à fait normal. Ce 6 décembre 2022, Samsung lance d’ailleurs un nouveau service qui se nomme Wallet. On connaît l’application depuis plusieurs années, puisque Samsung utilise déjà ce terme en 2015… mais il l’a remplacé par Samsung Pay, puis finalement Samsung Wallet est revenu. Vous êtes toujours là ?

Mais, à quoi ça sert Samsung Wallet ?

Concrétement, Samsung a mis à jour ses applications Samsung Pay et Samsung Pass en regroupant les fonctionnalités dans une nouvelle application Samsung Wallet. Après Apple et Google, c’est donc au tour de Samsung d’opérer une refonte de son service de paiement, Samsung Pay, pour le transformer à son tour en Samsung Wallet.

L’idée pour la firme est, à l’instar de Google ou d’Apple, de proposer une seule et unique application qui vous permette à la fois de gérer vos paiements — y compris le paiement sans contact — ainsi que l’ensemble de vos cartes (cartes bancaires, cartes de fidélité, etc.).

Samsung Wallet, disponible sur le Samsung Galaxy Store, permettra donc de stocker ses billets d’entrée, mais également de payer avec son smartphone. Depuis l’annonce globale en juin 2022, Samsung France n’a pas chômé, ils ont signé de nombreux partenariats, pour des spectacles et lieux culturels tels que le château de Versailles, l’Atelier des Lumières, Bassins de Lumières, Carrières de Lumières, Caumont Centre d’Art, etc.

D’autres documents officiels importants, tels que les certificats de vaccination COVID-19 ou le pass vaccinal, peuvent également être enregistrés dans Samsung Wallet. Samsung Wallet inclut par ailleurs la fonctionnalité Samsung Pass, qui permet de stocker des mots de passe pour l’accès aux comptes en ligne, ainsi que les cartes d’embarquement et les tickets d’entrée aux évènements.

C’est aussi une porte d’accès à la maison connectée : avec l’intégration de SmartThings, plein d’appareils sont compatibles, dont 135 serrures de porte intelligentes, vous pourrez donc facilement verrouiller et déverrouiller vos portes avec votre appareil Galaxy. Samsung Wallet peut aussi enregistrer les clés de voiture digitales de certains modèles BMW.

En plus de ces fonctions plutôt classiques, l’application Samsung Wallet se dote d’une fonction de portefeuille de cryptomonnaies comme l’indique le constructeur : « Elle aide même les utilisateurs à consulter leur portefeuille d’actifs numériques en vérifiant la valeur de leurs cryptomonnaies au sein de plusieurs plateformes d’échanges depuis un seul endroit ».

Bref, ce n’est que le début, divers partenariats et nouvelles fonctionnalités seront annoncés au fur et à mesure. Pour commencer à utiliser Samsung Wallet, il suffit aux utilisateurs de Galaxy d’ouvrir l’application Samsung Pay ou Samsung Pass sur un appareil Galaxy compatible et de suivre l’invitation à mettre à jour le logiciel, ou de se rendre sur le Galaxy Store / Play Store.

Samsung Wallet (ex-Samsung Pay) Télécharger Samsung Wallet (ex-Samsung Pay) gratuitement APK

