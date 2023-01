Galaxy Unpacked : rejoignez-nous mercredi pour la prise en main des nouveautés en live

Nouvelle année, nouveau Samsung Galaxy Unpacked. À l'issue de cet évènement tech incontournable, retrouvez Arnaud et deux invités spéciaux en live pour découvrir les nouveautés Samsung en action.

Dans quelques jours, le petit monde du smartphone va entrer en ébullition. Le 1ᵉʳ février prochain, Samsung nous donne rendez-vous pour sa conférence Galaxy Unpacked. Un évènement qui sera suivi par la rédaction de Frandroid sur Twitch à partir de 19 heures. Et, une fois la présentation terminée, vous pourrez assister à une prise en main exclusive des nouveautés annoncées avec Arnaud et deux spécialistes de la tech : TheiCollection et Monsieur GRrr.

À quoi s’attendre ?

Pour le moment, il nous est impossible de vous dire ce que nous réserve Samsung. En revanche, vous avez la certitude de retrouver toutes les nouveautés en plateau lors de notre live de prise en main. Arnaud sera accompagné de TheiCollection et Monsieur GRrr pour découvrir pendant une heure les fonctionnalités des derniers produits de la marque. Ce sera aussi l’occasion pour eux de répondre à vos questions en direct.

Mieux, nous vous avons réservé une petite surprise. Notre live s’achèvera sur un quiz mettant à l’épreuve vos connaissances tech’ à la clé ? Un superbe cadeau que vous découvrirez en live.

Comment assister à l’évènement ?

Pour suivre la conférence Samsung en direct, rendez-vous le mercredi 1ᵉʳ février 2023 à partir de 19 h sur la chaîne Twitch de Frandroid. Après une heure de commentaires en direct par les journalistes, nos invités prendront le relai afin de vous faire découvrir tous les produits annoncés lors de l’Unpacked.