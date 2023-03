Le Samsung Galaxy S23 Ultra est bien un monstre d’autonomie, DXOMARK le confirme

L'entreprise DXOMARK teste les smartphones avec des protocoles très scientifiques. Selon eux, le Samsung Galaxy S23 Ultra est le meilleur smartphone du segment premium en matière d'autonomie. Il devance de très loin les iPhone 13 Pro Max et iPhone 14 Pro Max, souvent cités comme champion en la matière.

S’il y a bien un point où le Samsung Galaxy S23 Ultra nous a impressionnés, c’est sur son autonomie. Sur un usage léger, le téléphone tenait sans problème 48 h d’affilées, une vraie amélioration par rapport aux téléphones des années passées, et plus largement par rapport aux smartphones Samsung auparavant.

DXOMARK, entreprise spécialisée dans des tests scientifiques des téléphones, l’a placé très haut dans son classement consacré à l’autonomie. Avec 142 points, il est 6e de tous les smartphones testés, ce qui est déjà une belle performance. Devant lui, on retrouve essentiellement des smartphones sous les 600 euros, qu’on pourrait qualifier d’entrée à milieu de gamme et qui proposent donc un niveau de prestation un peu moins important sur bien d’autres points (photos, écran, qualité de fabrication, etc.)

Une fois mis face à des smartphones premiums (au-dessus des 800 euros), le Galaxy S23 Ultra s’impose et obtient une première place. Avec 142, il est 2 points devant l’Asus Rog Phone 6, mais aussi 6 points devant les iPhone 13 Pro Max et 9 points devant l’iPhone 14 Pro Max ou le Vivo X80 Pro. Les iPhone sont souvent cités comme champions de l’autonomie, en les devançant avec une belle marge, on peut donc dire que cette première place est obtenue de manière relativement confortable.

Pourquoi un si bon score ?

Fait intéressant, le Galaxy S23 Ultra obtient cette place sans décrocher aucun score le plus élevé dans aucune des sous-notes de DXOMARK. Cela démontre surtout un bon équilibre général et une capacité à se placer au-dessus de la mêlée en matière d’autonomie sur le segment premium. « Les flagships sont fréquemment confrontés à des problèmes de performance de la batterie en raison de leurs nouvelles fonctionnalités gourmandes en énergie. C’est là qu’une intégration matérielle et logicielle soignée joue un rôle important dans la performance de la batterie », peut-on lire dans le rapport de l’entreprise.

Le Galaxy S23 Ultra affiche, selon leurs tests, une très bonne autonomie en usage modéré, une excellente autonomie pour regarder des vidéos, une décharge basse en général. Du côté des points qu’il reste à améliorer, DXOMARK souligne un effondrement une fois passés les 5% de batterie et une autonomie plus mauvaise lorsqu’on utilise l’appareil photo ou qu’on écoute de la musique.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.