Galaxy S24 Ultra : Samsung retirerait un capteur photo important, mais ce serait une bonne nouvelle

Deux leakers estiment que Samsung devrait retirer le zoom optique x3 du futur Galaxy S24 Ultra. En contrepartie, ce grossissement optique s’inviterait dans un téléobjectif à longueur focale variable. Une petite prouesse déjà croisée chez Sony, mais qui a encore ses preuves à faire.

Les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra sont à peine sortis que leurs successeurs font déjà l’objet de rumeurs. Ici, ce n’est ni plus ni moins la version Ultra du Galaxy S24 qui est dans le collimateur de deux leakers : Ice Universe d’un côté (via Weibo), Tech_Reve de l’autre (via Twitter).

Si le premier mérite du crédit, le second est quasi inconnu de nos services – il a récemment fait parler de lui au sujet du Snapdragon 8 Gen 4. Le fait est que le binôme s’accorde sur un point : le Galaxy S24 Ultra devrait subir un changement majeur au niveau de sa configuration photo.

Une longueur focale variable à venir ?

Selon eux, le zoom x3 du téléphone devrait tout bonnement disparaître. Ce grossissement optique s’inviterait alors dans un téléobjectif à longueur focale variable. Ce capteur serait aussi bien capable de zoomer en x3 qu’en x10, le tout sans perte de détails et avec une qualité digne d’un zoom optique.

Aujourd’hui, les capteurs de nos smartphones sont pour la très grande majorité des capteurs avec une longueur focale fixe. Une longueur focale variable permet justement de basculer d’un zoom à un autre grâce au déplacement de différentes lentilles. L’avantage, c’est que chaque niveau de zoom est censé conserver une très bonne qualité d’image.

Ce ne serait pas une première à ce qu’un constructeur intègre un tel composant dans un téléphone : Sony fait partie des précurseurs avec l’Xperia 1 IV, dont le téléobjectif de 12 mégapixels peut changer de focale de 85 à 125 mm. Problème : l’exécution pêchait un peu, écrivait Frandroid dans son test.

Il n’empêche, Samsung pourrait tout à fait tourner le dos à Sony et s’intéresser de près au travail de LG Innotek. En décembre 2022, l’entreprise a présenté un zoom optique continu entre x4 et x9, ce qui est légèrement inférieur au saut de x3 à x10 que Samsung propose actuellement sur ses deux capteurs séparés.

Prudence

Légèrement inférieur, certes, mais très proche tout de même : le géant coréen ne bouleverserait pas l’expérience utilisateur avec d’un côté un zoom légèrement plus gros que le x3 auquel nous sommes habitués, et légèrement plus faible que le x10 que l’on connaît.

Dans tous les cas, il est encore bien trop tôt pour prendre ces rumeurs au pied de la lettre. Il convient de les accueillir avec prudence, jusqu’à ce que d’autres indiscrétions viennent créditer, ou pas, cette potentielle évolution.

