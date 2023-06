Samsung Galaxy Z Flip 5 : pourquoi son écran externe devrait être un régal à utiliser

Selon SamMobile, Samsung et Google ont travaillé en étroite collaboration pour optimiser du mieux possible certaines applications phares du géant californien… sur l’écran externe du Galaxy Z Flip 5. Maps, Messages et YouTube feraient partie des heureux élus.

Les nouveaux Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 sont attendus fin juillet à l’occasion d’une grande conférence organisée à Séoul, comme nous le laisse penser une bourde de Samsung. Ce rendez-vous marquera une étape importante pour le géant coréen, puisqu’il renouvellera une fois de plus sa gamme de pliants.

En France, le Galaxy Z Flip 5 est le modèle le plus concurrencé des deux, même s’il dispose encore d’un petit boulevard devant lui. Certes, l’Oppo Find N2 Flip tente bel et bien de lui faire de l’ombre… mais l’activité française d’Oppo est grandement menacée par chez nous. Seul le récent Motorola Razr 40 Ultra a quoi lui donner du fil à retordre.

Samsung et Google en étroite collaboration

Et pour maintenir une certaine avance sur ses rivaux, le futur Galaxy Z Flip 5 compterait mettre le paquet sur son écran externe. Déjà, il faudrait s’attendre à une dalle de 3,4 pouces, contre 1,9 pouce pour le Z Flip 4. Cette surface bien plus grande offrirait ainsi de nouvelles possibilités et un confort d’usage amélioré – les widgets pourraient proliférer.

De son côté, SamMobile croit savoir que Samsung et Google ont travaillé main dans la main pour sur optimiser certaines applications du géant californien. Les apps Maps, Messages et YouTube seraient ainsi concernées, pour jouir d’un affichage particulier et surtout particulièrement adapté à la taille de l’écran externe. Cette collaboration n’aurait rien d’étonnant, les deux géants ayant travaillé main dans la main sur la partie logiciel dès les premiers prototypes de Samsung, comme nous l’expliquait Yoojin Hong, la responsable UX de Samsung en septembre 2022.

Une contrainte en moins

L’envoi de SMS, le visionnage de contenus et le suivi d’itinéraires sur Maps pourraient ainsi exclusivement se faire sur ce dernier, sans la moindre contrainte et sans devoir ouvrir votre smartphone pliant. On pense à croire que le résultat pourrait être réussi au vu des 3,4 pouces mis à leur disposition.

Si tel est le cas, le format du Galaxy Z Flip 5 aurait encore plus de sens et de pertinence. Ouvrir son téléphone pour consulter son trajet sur Maps peut être considéré comme une étape supplémentaire dans l’expérience utilisateur, et donc un point faible. En profiter directement depuis son écran externe est tout simplement plus logique.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.