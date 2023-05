Samsung Galaxy Z Flip 5 : son écran externe prometteur se révèle toujours plus

Ice Universe pense connaître la diagonale et la définition de l’écran externe appartement au futur Samsung Galaxy Z Flip 5. Un autre leaker en a rajouté une couche, en abordant cette fois-ci les widgets de la dalle.

Une nouvelle fournée de téléphones pliables Samsung est attendue cet été. Le calendrier traditionnel de la marque voudrait que le mois d’août soit la fenêtre de tir visée, même si des rumeurs tablent aussi sur le mois de juillet. Dans tous les cas, les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 seront officiellement introduits durant cette période, c’est une certitude.

Forcément, et comme à l’accoutumée chez Samsung, les fuites à leur égard sont nombreuses. Le Galaxy Z Flip 5 s’est cette fois-ci retrouvé dans le viseur d’Ice Universe, qui pense connaître la diagonale de l’écran externe, ainsi que sa définition. Le leaker mise ainsi sur une taille de 3,4 pouces.

Un retard à rattraper

Pour rappel, Samsung a un petit retard en la matière a rattrapé depuis l’arrivée de l’Oppo Find N2 Flip et du Razr 2022, dont les écrans externes mesurent 3,26 et 2,7 pouces, respectivement. En face, le Galaxy Z Flip 4 et sa dalle de 1,9 pouce faisaient pâle figure. Il faut donc répondre de manière forte et pertinente.

Exclusive

Samsung Galaxy Z Flip5 external screen 720x748p 3.4”,305ppi pic.twitter.com/Gh8juw4Bmi — Ice universe (@UniverseIce) May 4, 2023

C’est pourquoi le petit écran du Galaxy Z Flip 5 devrait clairement être mis à jour. En tout cas, la prédiction d’Ice Universe rejoint peu ou prou celle de Ross Young, qui table sur un écran de 3,3 à 3,4 pouces. L’intéressé du jour croît aussi connaître la définition : 720 x 748 pixels, ce qui devrait être suffisant eu égard de la surface tactile proposée.

Plein de nouveaux widgets, de toute évidence

À ce tweet, Max Jambor a lui aussi ajouté son petit grain de sel, sans non plus prendre de grands risques. Selon lui, cet écran de plus de 3 pouces apportera avec lui plein de nouvelles fonctionnalités et autres widgets. Malheureusement, il ne donne aucune précision complémentaire.

Évidemment, on se doute qu’une telle diagonale permettra d’ouvrir le champ des possibles pour Samsung, qui devrait bien mieux exploiter cet écran par rapport aux anciennes générations de Flip. Cette nouveauté matérielle a de quoi donner envie et considérablement améliorer l’expérience utilisateur.

