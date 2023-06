Enfin un vrai rival pour le Galaxy Z Flip ? Ce smartphone a de quoi lui faire de l’ombre

Motorola par à l'assaut de Samsung sur le marché des smartphones pliables. Le constructeur a de quoi se défendre, avec son Motorola Razr 40 Ultra. Son atout principal : son design et surtout cet écran externe très grand.

Alors qu’Oppo serait en passe de quitter la France et que Google n’a pas voulu s’aventurer sur ce format, Samsung reste bien seul sur le marché des smartphones pliables à clapet. Il reste Motorola, mais ses modèles pliants ont toujours été en dessous, autant d’un point de vue technique que de celui de l’expérience utilisateur. Cela pourrait changer cette année avec le Motorola Razr 40 Ultra.

Deux écrans sublimes sur le papier avec des usages prévus

Ce qu’on remarque directement, c’est évidemment ce grand écran externe Oled de 3,6 pouces (résolution de 413 ppp), avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. On y trouve un écran d’accueil avec les notifications, les applications, etc. Pour le constructeur, cela permet de « répondre facilement à un message, prendre un selfie ou se tenir informé des notifications », mais encore jouer à des jeux, ou naviguer dans Google Maps.

Le Motorola Razr 40 Ultra // Source : Motorola Le Motorola Razr 40 Ultra // Source : Motorola

On trouve chez le Razr 40 Ultra l’équivalent du mode « Flex » des Galaxy Z Flip, afin de pouvoir l’utiliser à moitié plié, peu importe l’angle (ou presque). De quoi l’utiliser comme trépied pour prendre des photos ou passer un appel vidéo.

Le Motorola Razr 40 Ultra // Source : Motorola Le Motorola Razr 40 Ultra // Source : Motorola

De l’autre côté, on a droit à une dalle Oled de 6,9 pouces en FHD+ (pour une résolution de 413 ppp), compatible HDR10+ et avec une couverture colorimétrique de 120 % du DCI-P3. Il propose d’ailleurs un grand taux de rafraîchissement de 165 Hz.

Une fiche technique du Motorola Razr 40 Ultra qui se mesure à celle du Galaxy Z Flip 4

Quant au hardware, le Motorola Razr 40 Ultra dispose d’un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 épaulé par 8 Go de RAM. Un smartphone pliable équipé de 256 Go de stockage, pas plus, pas moins. Pour alimenter le tout, c’est une batterie de 3800 mAh qui fait le travail. Elle peut être rechargée en filaire à une puissance maximale de 30 W, et de 5 W en sans-fil.

Le Motorola Razr 40 Ultra // Source : Motorola Le Motorola Razr 40 Ultra // Source : Motorola

Un modèle certifié IP52 avec un indice de réparabilité de 6,5/10 et qui tourne sous Android 13, sans réelle interface du constructeur. Sur ce point, trois années de mises à jour majeures sont annoncées. Quant à la connectivité, c’est assez classique pour un smartphone haut de gamme : Bluetooth 5.3 et Wi-Fi 6E.

Sur la partie photo, on a droit à trois capteurs photo au total :

Un capteur principal de 12 Mpx, f/1,5 ;

Un capteur ultra-grand angle/macro de 13 Mpx, f/2,2 ;

Un capteur selfie de 32 Mpx, f/2,4.

Prix et date de sortie du Motorola Razr 40 Ultra

Le Motorola Razr 40 Ultra est d’ores et déjà disponible à la vente, et ce, en trois coloris : noir, bleu et magenta. Il est vendu à 1199 euros dans une unique configuration, comprenant une coque de protection et un chargeur filaire de 33 W.

Jusqu’au 16 juillet 2023, une offre est mise en place par Motorola : pour tout achat d’un Razr 40 Ultra dans certaines enseignes, une tablette tactile Lenovo Tab P11 Plus est offerte, d’une valeur de 279 euros.

