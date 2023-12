Quel smartphone pliant en promo choisir entre le Z Flip 5 et le Razr 40 Ultra ?

Si vous êtes tenté par un smartphone à clapet, le Galaxy Z Flip 5 de Samsung est généralement le premier qui vient en tête. Pourtant, le Razr 40 Ultra réussi à être aussi convaincant. Entre Samsung et Motorola, quel smartphone pliant choisir ? Nous allons tenter d'y répondre dans ce comparatif.

Après 5 ans à développer ses smartphones pliants, Samsung a vu de nombreux concurrents émerger sur le marché, comme Oppo, Xiaomi, Honor, tout récemment OnePlus ou encore Motorola. L’inventeur du téléphone vient d’ailleurs proposer une belle alternative au Galaxy Z Flip 5 de Samsung. Avec son Razr 40 Ultra, il se met au niveau de Samsung. Il a réussi à pousser plus loin le concept du téléphone à clapet, jusqu’à être tout aussi intéressant que le pionner de ce secteur.

Aujourd’hui, les deux téléphones à clapet, le Galaxy Z Flip 5 et le Motorola Razr 40 Ultra, sont en promotion. Reste à savoir lequel des deux répond au mieux à vos besoins et quelle expérience vous tente le plus entre l’expertise de Samsung dans le domaine ou l’alternative audacieuse proposée par Motorola ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif.

Deux smartphones à clapet réussis

Voilà déjà cinq modèles que compte la gamme Z Flip de Samsung. Le dernier en date est beau et raffiné. Les finitions très soignées sont sublimées par la charnière retravaillée qui permet de fermer complètement le téléphone et par l’écran externe qui s’est vu élargi cette année. Sinon, il garde son petit format mignon, compact et pratique au quotidien.

Samsung Galaxy Z Flip 5 // Source : Brice Zerouk – Frandroid Le Motorola Razr 40 Ultra // Source : Frandroid / Chloé Pertuis

Motorola de son côté à trouver la bonne formule, et délivre une meilleure copie que son prédécesseur. Sur son Razr 40 Ultra, les finitions sont meilleures. Les tranches ainsi que les bordures autour de l’écran ont été retravaillées pour donner une impression de finesse et d’élégance beaucoup plus aboutie. Sa charnière permet de fermer entièrement le téléphone, sans laisser aucun espace. Ciao les poussières coincées dans la pliure.

Des écrans au TOP

Parlons écrans à présent. Avec son Z Flip 5, Samsung offre un écran externe plus large que par le passé et qui invite donc à l’utiliser plus régulièrement sans l’ouvrir en passant de 1,9 pouce à 3,4 pouces. Amoled, avec une définition HD de 748 × 720 pixels, et une luminosité maximale de 411 cd/m², c’est bien un écran consultatif, mais très plaisant à utiliser. Le fait qu’il soit plus grand permet plus d’interactions comme consulter des widgets, répondre rapidement à un message ou prendre une photo. Toutefois, la marque a tenu à limiter le nombre d’applications disponibles sur l’écran externe et c’est assez frustrant. Quant à l’écran interne, on a droit à une dalle Amoled de 6,7 pouces, cette fois-ci en Full HD+ (2640 × 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement variant de 1 à 120 Hz. Il offre une expérience visuelle des plus appréciables pour regarder vos contenus.

Samsung Galaxy Z Flip 5 // Source : Brice Zerouk – Frandroid Le Motorola Razr 40 Ultra // Source : Frandroid / Chloé Pertuis Samsung Galaxy Z Flip 5 // Source : Brice Zerouk – Frandroid Le Motorola Razr 40 Ultra // Source : Frandroid / Chloé Pertuis

Le Razr 40 Ultra propose à peu près la même recette. Son écran externe de 3,9 pouces « coule » derrière les deux modules photo, et fait vraiment corps avec le téléphone. Bien intégré, il laisse plus de possibilité que celui du Z Flip 5, car n’importe quelle application, oui, n’importe quelle app, peut être ouverte sur l’écran externe. On a même une petite sélection de jeux conçus spécialement pour l’écran externe. Son autre écran est un petit bijou. Oled, fluidité du 165 Hz, couleurs, pliure à peine perceptible ni visible… Il lui manque juste un peu de calibration pour nous emporter complètement. Attention au ratio 22:9, qui garantit des bandes noires sur les côtés sur de nombreux contenus.

La photo, loin d’être leur point fort

Chacun des deux appareils sont dotés de deux caméras. Sur le téléphone de Samsung, chacun propose une définition de 12 Mpx pour des prises de vue grand-angle et ultra-grand-angle. Dans l’ensemble, les clichés sont très jolis et parfaitement dans la veine de ce que Samsung fait depuis des années, avec des couleurs chaudes. Moins bon que la série S ou que le Fold, il manque de polyvalence et l’absence de téléobjectif est une réelle frustration. Celui de Motorola déploie un capteur principal de 12 Mpx et un ultra-grand angle de 13 Mpx. Il fait le job, mais n’est pas le plus doué en photo. Si l’absence de téléobjectif se fait ressentir, les clichés sont trop saturés, manquant de piqué, et le mode nuit inexistant.

Quelques mots sur la partie logicielle. Samsung équipe évidemment son pliable de One UI avec Android 14 à présent. Une interface que l’on apprécie beaucoup, notamment pour le suivi logiciel qu’il propose. On retrouve la patte de l’interface Samsung avec un design soigné, un beau lot de personnalisations et une bonne fluidité. En revanche, on reste sur notre faim quant au nombre d’applications disponible sur la dalle externe. En attendant, vous pouvez toujours utiliser l’astuce Good Lock pour afficher n’importe quelle app installée sur votre Flip. Sur le Razr 40 Ultra, vous retrouverez grosso modo une interface Android très épurée, avec une surcouche Motorola très discrète. Il assure surtout avec les multiples usages qu’offre son écran secondaire. Pour le reste, on est sur du classique, mais efficace. Les trois années de mises à jour d’Android sont comprises.

Performant, mais un à la traîne

Comme la plupart des smartphones haut de gamme de 2023, le pliant de Samsung s’équipe de la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm (avec 8 Go de RAM). Tout est rapide, fluide, efficace. Mais dans un usage intensif, le smartphone peut chauffer assez vite, mais rien d’assez problématique pour entacher l’expérience.

Pour le Razr 40 Ultra, c’est la puce Snapdragon 8+ Gen 1 qui est à l’animation, soit la puce haut de gamme de Qualcomm de 2022… Un léger retard face à son concurrent, mais ce processeur reste excellent et assure de bonnes performances. En jeu, nous avons pu faire tourner les réglages graphiques élevés en 45 FPS au maximum sans ralentissement, mais avec une certaine impression de chauffe.

Une autonomie modeste sur les deux pliants

On sait qu’il ne faut pas s’attendre à une autonomie monstrueuse sur ce type de produit, la faute à la charnière qui laisse peu de place à la batterie. Avec 3 700 mAh, le Z Flip 5 se fatigue vite après une bonne journée d’utilisation en alternant entre écran interne et externe. L’autonomie est correcte, mais ce n’est clairement pas l’atout phare de l’appareil. Avec une charge limitée à 25 W, cette petite batterie va mettre du temps à faire le plein. Durant notre test, il a fallu environ 1 h 10 pour passer de 5 à 100 % d’énergie.

Le Razr 40 Ultra embarque quant à lui une batterie de 3 800 mAh, soit un peu plus que son rival. Il faudra donc être assez prudent si vous avez un usage poussé. Là où il fait mieux que le Z Flip 5, c’est sur la puissance de charge. Alors oui, 30 W c’est assez faible, mais en 30 minutes, le téléphone est passé de 1 % à 69 %. C’est bien mieux que son principal concurrent.

Z Flip 5 ou Razr 40 Ultra ?

L’heure est venue de faire son choix. Après avoir détaillé chaque point fort et point faible des deux appareils, lequel vaut-il mieux choisir ?

Le Galaxy Z Flip 5 continue de se bonifier avec le temps. Le pliant bénéficie toujours d’excellentes finitions. L’écran externe est quant à lui un peu plus travaillé pour offrir une vraie plus-value. Les widgets et les apps déjà compatibles fonctionnent à merveille et la navigation est des plus intuitives. On apprécie bien sûr la qualité d’écran, les performances élevées, le bon suivi logiciel et la qualité photo à la Samsung. Son autonomie est en revanche à la traîne, de même que sa charge trop lente. Dernier point à prendre en compte, son écran reste un peu frustrant, car trop limité en termes d’applications officiellement compatibles.



Même si sa partie photo laisse un peu à désirer, et que son autonomie reste un peu juste, le Motorola Razr 40 Ultra est bourré qualités. Il offre un grand écran externe qui est vraiment agréable, au point qu’on aura tendance à ouvrir assez peu le téléphone. L’écran interne de 6,9 pouces est tout même d’excellente qualité, avec un taux de rafraichissement de 165 Hz et une luminosité impressionnante. On aurait préféré trouver mieux que la puce Snapdragon 8+ Gen 1 de l’an passé, mais les performances sont toujours là. Petit plus pour la charge à 30 W.



Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver nos avis complets et détaillés dans :

Si le smartphone de Samsung ou de la marque Motorola ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres modèles pliants. Pour les découvrir, retrouvez notre guide des meilleurs smartphones pliables en 2023.

