Samsung initie la fin des box TV chez Free, Orange, SFR et Bouygues

Avec l'ajout de SFR TV, les applications des principaux fournisseurs d'accès à internet (FAI) comme Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom sont désormais disponibles directement sur les téléviseurs Samsung. Vous pouvez donc vous passer d'une box TV.

Le saviez-vous ? La révolution de la télévision pourrait bien être en marche grâce à Samsung. L’entreprise sud-coréenne propose en effet une alternative intéressante à la box TV traditionnelle. Au travers de son système d’exploitation Tizen, intégré à ses téléviseurs, elle offre la possibilité de profiter de SFR TV, ainsi que des applications des autres principaux fournisseurs d’accès à internet (FAI) tels qu’Orange, Free (via l’application Oqee) et Bouygues Telecom. Plus besoin d’une box TV pour accéder aux chaînes offertes avec votre abonnement. En effet, SFR TV vient de s’ajouter à la liste, ce qui permet d’offrir désormais (sur le store officiel) des applications pour les quatre plus gros FAI. Par contre, ce n’est pas le cas pour les clients RED SFR, du moins pour le moment.

Alors, pourquoi cette transformation technologique tant attendue n’a-t-elle lieu que maintenant ? Après tout, la dématérialisation de la box TV est techniquement envisageable depuis plus d’une décennie. La réponse à cette question réside sans doute dans le pouvoir de négociation de Samsung. En tant que plus grand constructeur de téléviseurs au monde, et notamment numéro 1 en France en termes de ventes et de base installée, Samsung a une influence significative auprès des opérateurs.

Marie Legrand, représentante de Samsung France, nous a expliqué : « C’est une question de simplification du multiécran, sans box TV supplémentaire. ». L’idée est d’éviter la multiplication des box et des branchements qui y sont associés, surtout dans les foyers où plusieurs téléviseurs sont présents. En outre, ces applications offrent des chaînes en replay, du start-over, voire de la VOD. Cependant, la définition vidéo se limite pour l’instant à la Full HD sur toutes les applications de tous les FAI.

Samsung nous précise d’ailleurs être le « numéro 1 en France » en ventes et en base installée. C’est précisément cette domination qui donne à Samsung un poids considérable lors des négociations avec les fournisseurs d’accès à internet (FAI). Les FAI, conscients de la large base installée de Samsung, premier vendeur de téléviseurs en France, sont en effet plus enclins à investir dans le développement d’applications pour l’OS Tizen de Samsung, malgré le coût associé. L’existence d’un OS maison, le système Tizen, donne aussi à Samsung un avantage significatif pour négocier avec les opérateurs.

Assurément, Samsung a compris l’intérêt stratégique de soutenir le développement des applications en question. D’ailleurs, Samsung a certainement également participé au développement des applications. En injectant des fonds dans ces projets, l’entreprise sud-coréenne s’assure non seulement d’enrichir l’écosystème de son OS Tizen, mais également de créer une valeur ajoutée pour les consommateurs.

En effet, disposer d’un catalogue d’applications complet est un atout majeur dans l’univers compétitif des téléviseurs connectés. Cela permet à Samsung de se différencier de ses concurrents et d’offrir une expérience utilisateur plus riche et plus personnalisée. Grâce à l’accès direct aux applications des principaux FAI sur leur téléviseur, les consommateurs bénéficient d’une plus grande flexibilité et d’une simplification de leur expérience télévisuelle.

La fin des box TV ?

Cependant, est-il réaliste d’imaginer une disparition totale des box TV ? Pour l’instant, il semble que cela prendra encore du temps. Pour y parvenir, il serait nécessaire de développer des applications adaptées à tous les écosystèmes : Google TV, tvOS, webOS, et même les OS propriétaires de certains fabricants. De plus, ces applications restent actuellement limitées dans leurs fonctionnalités et la qualité de diffusion (pas de 4K), des améliorations qui coûteront cher aux FAI.

Il ne faut pas oublier que les FAI n’ont pas forcément intérêt à éliminer la box de leur catalogue : elle leur génère des revenus, permet de fidéliser leurs abonnés en les enfermant dans un écosystème, et surtout, leur fournit une mine de données d’usage très précieuses.

Pourtant, la box dématérialisée présente de nombreux avantages : plus écologique, moins énergivore… Et certaines entreprises, comme Free avec son application Oqee, ont déjà franchi le pas, en proposant leurs services sur diverses plateformes, de l’Apple TV aux appareils Android.

Ne plus payer une box TV inutile

Cependant, il y a un hic dans tout cela. Même si Samsung rend possible l’élimination de la box TV de votre salon, cela ne signifie pas que vous allez nécessairement économiser sur votre facture mensuelle. En effet, la plupart des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) ne proposent pas d’option permettant de se passer de leur box TV et de bénéficier en retour d’une réduction sur l’abonnement. C’est un peu comme continuer à payer pour un service que vous n’utilisez plus… curieux, n’est-ce pas ?

Cela dit, il serait tout à fait logique d’imaginer un scénario où, en l’absence de box TV, les abonnés pourraient bénéficier d’une réduction. Après tout, moins de matériel signifie moins de coûts de production, de distribution, d’entretien et de remplacement pour les FAI. Ces économies pourraient théoriquement être répercutées sur le consommateur.

Pour l’instant, cependant, ce n’est pas une réalité. Les abonnés qui choisissent de se passer de leur box TV doivent toujours payer pour un appareil dont ils n’ont pas besoin. Il semblerait que, pour le moment, les FAI préfèrent maintenir le statu quo que s’adapter à l’évolution technologique.

