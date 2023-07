L’AirDrop de Samsung est désormais compatible avec tous les PC Windows

La fonction Quick Share de Samsung, semblable à l'AirDrop d'Apple, est dorénavant disponible sur tous les PC sous Windows : plus besoin d'avoir un Galaxy Book. De quoi transférer rapidement ses fichiers de son smartphone vers son ordinateur.

Depuis avril 2021, on peut transférer facilement ses fichiers entre son smartphone Samsung et son ordinateur portable Samsung. Il s’agit du constructeur sous Android avec l’écosystème le plus poussé, le mettant en concurrence avec Apple. Dans la dernière version Windows de Quick Share, presque tous les ordinateurs sous Windows sont supportés.

Plus besoin de Galaxy Book pour utiliser Quick Share

Dans cette dernière version de l’application Windows de Quick Share (v1.4.40), disponible sur le Microsoft Store, on apprend que les PC avec Windows 11 et 10 et avec puce Intel pour le Bluetooth et le Wi-Fi sont compatibles (pensez à mettre à jour vos pilotes). Pas de compatibilité avec les puces Wi-Fi/Bluetooth de MediaTek pour le moment.

La description de l’application précise toutefois que « selon le fabricant et le modèle, il peut y avoir des restrictions sur toutes ou partie des fonctions du service ».

Une autre solution existe déjà : l’application Mon téléphone de Windows, permettant de connecter son smartphone Android à son PC.

Android aussi veut rendre compatible son AirDrop avec les PC

Cependant à terme, Quick Share pourrait faire doublon avec le partage à proximité d’Android. Pour le moment, cette fonctionnalité native ne permet que d’envoyer des fichiers entre appareils Android : smartphones, tablettes. Mais on sait que Google travaille à la rendre compatible également avec les PC sous Windows.

Une première version en bêta de l’application Windows qui sera nécessaire a même été lancée en avril dernier. Pour le moment, elle n’est pas disponible en France, mais on peut penser qu’elle sera prête pour le lancement officiel d’Android 13 en septembre prochain.

