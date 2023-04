Maximilien Herr est étudiant, développeur et rédacteur bénévole sur un site d'actualités tech. Surtout, ce passionné accumule neuf produits Samsung pour un écosystème complet allant du smartphone à l'écran PC en passant par les écouteurs, la tablette et la montre. Il explique son rapport à la marque, son profil et ses aspirations.

« Je ne pense pas que je sois un grand fan de Samsung, ou du moins, pas un fan hardcore. » Malgré ses propos, nous pourrions avoir du mal à croire Maximilien Herr sur parole. Ce passionné de tech utilise neuf produits de la marque sud-coréenne au quotidien. Oui, neuf ! Un écosystème complet dont l’usage mérite d’être raconté.

Maximilien a 19 ans et il nous a raconté son anecdote sur le Discord de Frandroid. Cela fait deux points communs avec AyRo qui nous racontait ses « braquages » chez Xiaomi. Cette fois-ci, notre interlocuteur s’affiche avec une image de profil illustrant Rocket Raccoon, personnage charismatique des Gardiens de la Galaxie. Il est étudiant, développeur et rédacteur bénévole pour le site DroidSoft. Surtout, il est vraiment satisfait de son écosystème Samsung.

À l’origine, je suis arrivé sur Samsung par ignorance, c’est un peu le choix par défaut si on ne veut pas d’iPhone. Et puis avec les années, j’ai pu comparer avec d’autres smartphones grâce aux tests, et je n’ai jamais trouvé aussi bien ! Donc je suis resté attaché à la marque.

Faisons donc la liste des produits Samsung en sa possession actuellement :

À noter qu’il alterne les deux smartphones Samsung cités au quotidien tandis que parmi les trois montres connectées qu’il a, c’est surtout le modèle Pro dont il se sert tous les jours.

Pourquoi autant d’appareils Samsung ?

C’est forcément la première question que l’on se pose. Pourquoi s’est-il retrouvé avec un total de neuf appareils de la même marque ? Il y a plusieurs raisons à cela. Cela fait plusieurs années qu’il connait bien les produits de la marque : « ça fait un moment que je baigne dans l’écosystème Samsung ». C’est dont toujours assez naturellement qu’il s’est tourné vers ce constructeur. Or, on l’a dit, Maximilien est aussi rédacteur bénévole.

Il voulait ainsi s’immerger dans cet écosystème Samsung à fond pendant plusieurs mois et partager son retour d’expérience dans un article pour DroidSoft publié en décembre 2022. Il a donc pu obtenir en prêt long terme les Watch 5, le S22 Ultra, le PC portable et les écouteurs. « Samsung ne me les a pas encore redemandés », alors autant en profiter jusqu’au bout ! Les quatre autres produits ont été achetés avec ses propres deniers.

Par curiosité, nous lui demandons s’il rachèterait ces mêmes produits si la marque venait à les récupérer. « La question qui tue », plaisante-t-il. Un peu plus tôt dans notre conversation, il admettait qu’il aurait tout de même un peu de mal à sortir de cet écosystème Samsung dans lequel il a trouvé un certain confort. « Il y a des apps toutes bêtes comme Quick Share ou Samsung Pay que j’utilise au quotidien. Des alternatives existent, respectivement Nearby Share qui est enfin arrivé sur Windows ou Google Pay, mais ce n’est pas le même feeling non plus ».

En outre, « il y a aussi un aspect économique », confie-t-il. « Si je souhaite renouveler mon smartphone, je rends mon Fold 4, j’ai un bonus de reprise + offres client Samsung+ qui me feront changer du Fold 4 au Fold 5 pour 500 à 1000 euros grand max. Si je saute le pas auprès d’un autre constructeur, ce sera plus délicat ».

Revenons-en donc à la fameuse « question qui tue ». Maximilien Herr affirme qu’il rachèterait les écouteurs qui lui sont « essentiels ». Il pourrait se passer des montres puisqu’il lui suffirait de repasser sur sa Watch 4 au quotidien. Ensuite, « le PC, c’est la grande question ». « J’alterne déjà avec un PC portable chez moi, et le Samsung me sert pour les cours et les déplacements, grâce à sa finesse et sa portabilité. Mais comme l’intégration est déjà très bonne avec Windows, le supplément rajouté par Samsung ne me ferait pas choisir spécifiquement un PC Samsung. Mais tant qu’à faire, pourquoi pas ! »

La force d’un écosystème : Samsung vs Apple

La notion d’écosystème occupe une place très importante dans le milieu de la tech. Le terme n’est cependant pas toujours très bien compris. On l’utilise pour désigner un ensemble de différents produits réussissant à bien communiquer entre eux pour proposer une expérience utilisateur très fluide et transparente. C’est ce que fait très bien Apple, par exemple. Une personne utilisant un iPhone aura tendance à se tourner vers les AirPods, iPad, Mac et Watch pour profiter à fond de leur compatibilité.

Ce genre d’expérience fluide séduit Maximilien, mais ce dernier n’a jamais vraiment envisagé de se procurer des appareils de la pomme. Et ses propos laissent entendre que ce n’est pas par pure détestation de la marque californienne. « Dans mon cas, à l’origine, c’était l’argent qui m’a poussé à ne pas aller chez Apple, et le fait qu’on avait des PC Windows chez moi ». Aujourd’hui, il explique que cet aspect financier « pourrait être laissé de côté, mais je fais du développement, du jeu vidéo, de la 3D… Ce que les machines Apple ne me permettraient pas de faire, car les softwares ne sont pas compatibles Apple. Et comme je place vraiment le PC au centre de l’écosystème, il ne m’est pas concevable de partir sur des produits Apple ».

Il y va ainsi de sa petite recommandation. « Si on cherche vraiment à prendre beaucoup de matos, qu’on a un beau budget pour s’équiper, je ne vois pas l’intérêt de ne pas prendre un écosystème complet, quelle que soit la marque ». Dans son cas, l’étudiant-développeur-rédacteur a une grande préférence pour Samsung qu’il trouve « plus mature sur le marché ». « On pourrait se dire que la stratégie software / écosystème de Samsung n’est que du vent, mais à l’usage, c’est vraiment efficace. C’est la vraie alternative à Apple côté Android, et qui peut se construire autour de n’importe quel PC Windows (souvent la base d’un écosystème après le smartphone). »

Maximilien Herr apprécie le confort de son écosystème. « Il y a plein de choses qui se font sans qu’on le remarque. Je me surprends parfois à lancer depuis mon PC ou ma tablette une musique, alors que mes écouteurs étaient connectés à mon téléphone. Et le switch se fait automatiquement. De même pour le partage de fichiers avec Quick Share ». Pour ces raisons, il n’est pas partisan « de se disperser sur plusieurs marques ».

Ça peut avoir un aspect économique bénéfique, on paye moins cher parce que telle montre est plus abordable pour les mêmes caractéristiques que chez Samsung, mais on va perdre toujours quelques fonctionnalités, et c’est frustrant.

Toujours est-il que le concept d’écosystème est régulièrement décrié puisqu’il tend à enfermer les utilisateurs et utilisatrices. Certaines technologies sont volontairement bridées pour compliquer le passage à une marque concurrente.

Samsung, ça rassure

Cette discussion avec Maximilien a de quoi nourrir quelques réflexions autour de Samsung. Numéro 1 du smartphone dans le monde et en France depuis des lustres, présent sur un très grand nombre de marchés, producteur d’une multitude de composants essentiels et fournisseurs de pléthores d’entreprises, le géant sud-coréen est partout. Sa notoriété est telle, que nombre de personnes peu versées dans la tech considèrent la marque sud-coréenne comme étant la seule digne d’intérêt à faire face à Apple. C’est justement ce que laissait entendre notre interlocuteur en parlant de « choix par défaut ».

Si vous êtes né entre les années 80 et 2000 environ, vous vous rappelez peut-être l’époque où il était courant d’entendre une personne demander « un chargeur Samsung » pour désigner tout câble de recharge qui n’était pas dédié à un iPhone.

L’histoire de Samsung est intimement liée à celle d’Android. Cependant, cela peut parfois représenter une faiblesse puisque toute mauvaise presse sur un smartphone basé sur le même OS pourrait avoir des répercussions négatives sur l’image de la marque coréenne. Dès lors, on comprend que Samsung cherche ici et là à cultiver sa différence avec un écosystème qu’il veut maîtriser de bout en bout pour satisfaire ses utilisateurs et utilisatrices et les dissuader d’aller voir ailleurs.

Les choses ne sont toutefois pas encore optimales. « La montre marche uniquement avec le smartphone, et la tablette fait un lien étrange avec le PC et le smartphone, je trouve. Ça ne marche pas parfaitement bien avec le smartphone, les notifications ne sont pas synchronisées notamment », nous explique Maximilien. D’ailleurs, malgré son attachement revendiqué à la marque, « il y a quand même plein de fois où Samsung est énervant dans sa communication, ou ses choix dans les produits, comme le fait de persister aussi longtemps sur les Exynos par exemple ».

Pourtant, même s’il a quelques critiques, il ne compte pas quitter la marque de sitôt. « Il est clair que dès que j’ai mon chez-moi, je partirai sur de l’électroménager Samsung, pour la synergie avec SmartThings. Même si le protocole Matter vient à s’installer un peu partout, il sera compliqué en l’état que je puisse changer d’écosystème ».

À l’instar de Maximilien, beaucoup de personnes voient en Samsung quelque chose de rassurant, voire le choix de la raison. Une sacrée belle victoire pour la marque, a fortiori quand on repense au fiasco du Galaxy Note 7. On le concède, c’est un petit tacle gratuit.

Vous aussi, n’hésitez pas à raconter votre anecdote intéressante liée aux technologies si vous pensez qu’elle mérite d’être racontée dans un de nos articles. On est sûr que vous avez des histoires passionnantes ! Écrivez-nous à cette adresse mail : temoignage@frandroid.com

