Ayman est un étudiant de 19 ans qui a pu acheter des smartphones Xiaomi à des prix très alléchants grâce à des promotions qu'il a patiemment créées lui-même pendant plusieurs mois grâce à l'application Mi Store. Il nous raconte sa technique.

« Il faut être assez déterminé. » C’est presque un euphémisme. Ayman, 19 ans et étudiant à Paris, résume en ces termes l’état d’esprit dans lequel il est quand il se construit, brique par brique, ses bonnes affaires sur les produits Xiaomi qui l’intéressent. C’est au détour d’une conversation sur le Discord de Frandroid que ce lecteur nous explique sa technique qui implique beaucoup de patience et une bonne dose de persévérance.

Replaçons un peu le contexte. Sur nos réseaux sociaux, nous avons posé une question assez simple : quel a été le meilleur bon plan de votre vie sur l’achat d’un produit tech ? Nous avons reçu plusieurs réponses intéressantes sur Instagram, Twitter et, donc, Discord — merci à toutes et tous ! Parmi eux, le commentaire d’Ayman, « AyRo » en pseudonyme et une image du professeur Layton en photo de profil, a particulièrement attiré notre attention.

Il faut aller chercher tous les jours les Mi Points. Au bout d’un an, tu peux faire de vrais braquages. Quand il y a des promos, je ne vous raconte même pas, tu peux cumuler réduction de base + bon de réduction + Mi Points[…].

Décrite sommairement, l’astuce paraît aussi ingénieuse que fastidieuse. Nous passons en conversation privée avec AyRo pour qu’il nous décrive un peu plus sa méthodologie. La discussion confirme nos premières impressions : son petit stratagème est bel et bien simple et efficace, mais il faut être très déterminé à réaliser une bonne affaire et faire preuve de rigueur chaque jour pendant plusieurs mois.

L’astuce des Xiaomi Mi Points

Pour comprendre, il faut tout d’abord savoir ce que sont les Mi Points. Il s’agit d’un système mis en place par Xiaomi pour récompenser les personnes qui animent la communauté de la marque. Ainsi, vous gagnez des Mi Points en téléchargeant l’application Mi Store, en achetant des produits du constructeur, en partageant un lien ou en laissant des avis. Les Mi Points peuvent ensuite être utilisés pour obtenir des réductions de prix.

Où se trouve donc l’astuce là-dedans ? « C’est très simple », nous dit AyRo. Dans l’onglet Compte de l’application Mi Store, il y a une section Mi Points. Dans celle-ci, « tous les jours, il faut récupérer une espèce de flamme qui permet de remplir une jauge de carburant d’un cran et qui donne 2 Mi Points ». La jauge en question permet d’alimenter un vaisseau spatial piloté par le lapin mascotte de Xiaomi.

L’application Mi Store de Xiaomi // Source : AyRo (via le Discord de Frandroid) Il faut remplir la jauge pour gagner 50 Mi Points // Source : AyRo (via le Discord de Frandroid)

« Une fois la jauge remplie, au bout de sept jours, on reçoit 50 Mi Points en plus des deux Mi Points du jour ». Pendant certaines périodes de promotions, comme le Black Friday, ou même lors du mois de votre anniversaire, il est possible de récolter encore plus de points. Ces Mi Points peuvent ensuite être convertis en coupons de réduction. Par exemple, dépensez 60 Mi Points permet d’avoir un bon de 10 euros. Vous pouvez aussi dépenser les points directement au moment de l’achat : un Mi Point vaudra alors un centime.

Dans tous les cas, il faut être très patient dès lors que l’on souhaite jouir d’une ristourne conséquente. Et c’est là que la persévérance d’AyRo prend tout son intérêt.

533 euros au lieu de 749

AyRo a fait cela presque quotidiennement pendant un an, « à peu près, peut-être un peu moins ». Ensuite, « pour mon Xiaomi Mi 11, de base, il était sorti à 749 euros. Il y avait une réduction affichée à 50 euros. Avec un coupon + les Mi Points, il est passé à 533 euros ». Il partage une capture d’écran de sa facture dans laquelle on voit que la seule « compensation de Mi Points » lui a permis d’alléger la note de 116,36 euros très exactement.

Il y avait même « une coque offerte et un t-shirt Xiaomi dans la boîte », raconte-t-il en ponctuant sa phrase d’un émoji hilare. Un peu plus tard, après avoir arrêté « un certain temps », il récidive. « Mon frère, le pauvre, avait encore un Honor 8X dont la batterie gonflait tellement que le verre au dos s’est décollé. Ayant eu pitié, j’ai donc recommencé à accumuler [les Mi Points ; NDLR] pendant 6 ou 8 mois. »

Là encore, il signe une belle promotion, car il a pu « faire passer le prix de 399 euros à 307 euros » pour le Poco F4 de son frère. « Ce qui n’est pas mal », pour reprendre ses propos. Nous évoquons à nouveau la détermination qu’il mentionnait lui-même. « Après, il suffit d’aller une fois par jour sur l’application et de cliquer sur une icône, c’est fait rapidement », nuance-t-il. L’occasion de bien souligner que ce n’est pas l’action en elle-même qui fait l’originalité du témoignage d’AyRo, mais bien sa répétition encore et encore jusqu’à obtenir une promotion conséquente.

La communauté de Xiaomi

L’anecdote d’AyRo permet aussi de mettre en lumière l’importance de ces petites choses mises en place par Xiaomi pour se constituer une communauté active. La marque sait qu’elle a des fans, des vrais, qu’elle a d’ailleurs su fédérer avant même son arrivée officielle en France. Et les prix agressifs qu’elle aime habituellement pratiquer n’expliquent pas à eux seuls cet engouement. Il y a aussi une communication habile — via des forums notamment –, des magasins physiques (qui ont cependant fermé) et des leviers malins tels que les Mi Points.

Pour obtenir des Mi Points, il faut lancer l’application Mi Store et être un membre actif de la communauté. C’est une manière comme une autre de faire ce que l’on appelle du marketing des tribus. Un processus où une marque arrive à faire en sorte que ses clients fassent d’eux-mêmes la publicité de ses produits. Alors, certes, dans le cas d’AyRo, on pourrait se dire que l’étudiant de 19 ans fait perdre de l’argent à Xiaomi avec ses grosses promotions.

Toutefois, on peut aussi le voir sous deux autres angles, plus intéressants pour le constructeur. D’une part, AyRo utilise un système qui lui fait préférer l’achat d’un smartphone Xiaomi plutôt que celui d’un concurrent. D’autre part, son témoignage donne potentiellement envie à d’autres personnes de l’imiter et, finalement, permettre à Xiaomi de recruter davantage de clients. Que ce soit grâce au bouche-à-oreille ou à cet excellent article de Frandroid que vous lisez actuellement.

Sachez enfin que beaucoup de personnes ne vont pas aussi loin qu’AyRo et utilisent les Mi Points pour acheter à très bas prix d’autres produits, moins onéreux, telles que des ampoules connectées par exemple.

