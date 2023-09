Galaxy S24 Ultra : et si le roi de la photo s’améliorait encore en photo

D'après une fuite, le Galaxy S24 Ultra pourrait changer le capteur de son téléobjectif X3, autorisant un crop dans l'image sans perte.

Samsung a dévoilé cet été ses derniers smartphones pliants, les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5. Le train de la hype peut donc se diriger vers la prochaine gare, direction le lancement des Galaxy S24 en début d’année prochaine.

Et justement, le leaker Yogesh Brar, de plus en plus actif et reconnu, a publié sur X un ensemble de caractéristiques du Galaxy S24 Ultra, le smartphone le plus abouti de la gamme.

Nouveau capteur pour téléobjectif

Le nouvel élément qui a attiré notre regard ici est la présence d’un capteur 50 mégapixels. Le leaker a pris soin de la placer en troisième place dans son énumération, ce qui laisse sous-entendre qu’il s’agirait du téléobjectif X3 généralement placé dans cette position. Un capteur 50 mégapixels autoriserait un zoom numérique dans l’image « sans perte ». Le mode portrait, qui s’appuie sur ce capteur, devrait aussi en sortir grandi.

Pour le reste, nous sommes moins surpris par les allégations du leaker qui recoupent de précédentes rumeurs. On y trouve un écran Oled 6,8 pouces en QHD+, LTPO 120 Hz, tout comme sur le S23 Ultra, un Snapdragon 8 Gen 3 qui sera surement remplacé par un Exynos 2400 en Europe, un capteur 200 Mpx, Android 14, une batterie de 5000 mAh et jusqu’à 45W en charge, bref du très classique.

Notons tout de même le cadre en titane qui revient dans cette nouvelle fuite. Cet élément semble donc être une des nouvelles modes pour les smartphones ultra premium puisqu’il se murmure que l’iPhone 15 Pro Max (ou 15 Ultra) en intègrerait un aussi.

