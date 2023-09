Les prochains écouteurs de Samsung devraient être plus accessibles que les Buds 2 Pro

Samsung préparerait de nouveaux Galaxy Buds FE, des écouteurs moins chers dont le manuel a déjà fait l'objet de fuite avant même leur sortie.

Il y a quelques jours, on découvrait des visuels d’une nouvelle paire d’écouteurs Samsung, désormais certifiée en Corée du Sud. À présent, on en sait bien plus à leur sujet et notamment leur nom : il devrait s’agir des Samsung Galaxy Buds FE.

Le site néerlandais Galaxy Club a mis la main sur le manuel d’utilisation des écouteurs présentant non seulement des visuels avec les différents éléments intégrés aux écouteurs sans fil, mais également leur nom et leurs caractéristiques.

On peut aisni découvrir les écouteurs dans des visuels bien plus détaillés que la photo mise en ligne par l’autorité de régulation coréenne. Les Samsung Galaxy Buds FE devraient profiter d’un format intra-auriculaires avec des embouts en silicone, de détecteurs de proximité, d’ailettes de maintien et de deux microphones à l’extérieur pour analyser votre voix et les bruits ambiants. Par ailleurs, le manuel présente une « surface tactile » plate, qui change donc de la forme bombée des précédents écouteurs Samsung. Reste cependant à voir s’il s’agira d’une surface sensitive, comme c’était précédemment le cas, ou d’une surface faisant aussi office de bouton comme peuvent le proposer certains écouteurs Jabra par exemple.

Du côté du boîtier, le manuel vient présenter deux LED, à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi qu’une prise de charge USB-C. Rien n’indique en revanche que le boîtier des Galaxy Buds FE sera compatible avec la charge sans fil par induction.

Plus d’informations attendues à l’automne pour les Galaxy Buds FE

Pour l’heure, il s’agit là des seules informations obtenues à propos des Galaxy Buds FE. On ignore donc quels seront les transducteurs embarqués, tout comme les codecs audio compatibles ou l’autonomie prévue par le constructeur.

Rappelons que la gamme « FE » de Samsung propose généralement des déclinaisons plus accessibles des appareils haut de gamme du constructeur coréen. On peut sans peine imaginer que les Galaxy Buds FE seront lancés en même temps que le futur Galaxy S23 FE. Traditionnellement, c’est dans le courant de l’automne que Samsung annonce cette nouvelle gamme. Pour le prix, rien n’est encore acquis, même si on peut tabler sans risque sur un tarif moins élevé que celui des Galaxy Buds 2 Pro, actuellement vendus par Samsung à 179 euros.

