Un zoom de compète pour les Galaxy Ultra : Samsung travaillerait sur un combo photo fatal

Samsung planche sur un capteur 200 Mpx pour ses futurs smartphones ultra haut de gamme. La particularité de celui-ci étant qu'il serait réservé au téléobjectif.

Sur les smartphones ultra premium, si l’on voulait établir une hiérarchie entre les modules photo, le capteur principal grand-angle est souvent le plus chouchouté. Puis viennent les téléobjectifs et enfin l’ultra grand-angle.

Chez Samsung par exemple, le grand-angle est le premier à s’être vu affublé d’un capteur 200 Mpx sur le Galaxy S23 Ultra. C’est lui aussi qui avait bénéficié avant ça des capteurs 108 et 50 Mpx. Pour les autres capteurs, rien. Tout juste une récente rumeur affirme-t-elle que Samsung songerait à intégrer un capteur de 50 Mpx à son Galaxy S24 Ultra sur le téléobjectif x3.

Samsung serait bien décidé à sortir de cette ornière. Dans une note de blog (depuis dépubliée, mais toujours visible sur Internet Archive), le géant coréen a détaillé un capteur de 200 Mpx taillé pour les téléobjectifs.

Un téléobjectif avec un plus gros capteur pour des nez plus petits

La firme de Séoul y développe dans un premier temps un argumentaire pour expliquer l’intérêt de développer de meilleurs téléobjectifs. Elle y évoque notamment la distorsion provoquée par les grands-angles en portrait qui tend, entre autres, à créer de gros nez sur les photos.

Samsung explique que la principale différence de qualité entre les grand-angles et les téléobjectifs, au-delà du nombre de pixels, est à trouver du côté de la taille du capteur. Plus le capteur est petit, plus les photosites sont petits. Il est donc impossible de créer un capteur avec 100 ou 200 Mpx en partant d’un capteur trop petit. Or les grand-angles, comme l’écrit Samsung, tendent à intégrer des capteurs de type 1/1.4 pouce à un pouce tandis que les téléobjectifs sont plus grands, de type 1/2,7 pouce à 1/2 pouce.

On l’a compris, Samsung veut donc améliorer les capteurs utilisés avec ses téléobjectifs. Et la firme écrit noir sur blanc son projet : « les capteurs d’image actuellement utilisés dans les caméras larges (1/1.3″ à 1/1.4″) pourraient également être incorporés dans les modules téléobjectifs à l’avenir. » La firme détaille en outre que ses capteurs déjà utilisés sur les grand-angles, les ISOCELL HP2 et ISOCELL HP3 sont « bien adaptés à ce type d’application. Bien qu’ils diffèrent à certains égards, les deux capteurs ont la même caractéristique principale : un algorithme de remosaïque 4×4 à apprentissage profond qui permet un zoom sans perte 2x/4x et un zoom de recadrage 4x sur la puce. »

L’usage que Samsung a en tête est clairement d’étendre encore un peu plus loin la possibilité de zoomer dans une image en limitant les pertes, grâce aux 200 Mpx. On le comprend notamment dans cette comparaison que la marque met en avant entre un capteur de 200 Mpx dans lequel on est allé zoomer numériquement en X4 et un capteur X3 de 11 Mpx poussé jusqu’à X3,9. L’image ci-dessous veut prouver que la perte est limitée dans le cas du 200 Mpx.

Entre les lignes, on croit donc lire que Samsung pourrait être tenté d’intégrer un capteur 200 Mpx à un téléobjectif avec un facteur de zoom modéré, comme un X3. Cela permettrait d’aller chercher un X6 numérique quasi sans perte. Nous avons hâte.