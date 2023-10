Samsung souhaiterait tenter de concurrencer PlayStation et Xbox

Pour compenser une baisse des ventes de smartphones, Samsung aimerait augmenter les revenus générés par ses Galaxy en circulation. La firme aimerait notamment commercialiser un service de cloud gaming.

Comment continuer la croissance sans fin demandée par les actionnaires quand le marché du smartphone stagne ou est en recul ? Samsung aimerait désormais augmenter les revenus moyens générés par chaque utilisateur de Samsung Galaxy. Le média coréen Hankyung pense avoir découvert l’une des solutions trouvées par Samsung : le lancement d’un service de cloud gaming.

Vers une présentation en octobre

La firme devrait dévoiler sa nouvelle gamme FE ce mercredi 4 octobre, en même temps que la présentation des Google Pixel 8. Mais ce serait plutôt lors de sa Samsung Developer Conference 2, dont l’ouverture est prévue le 5 octobre à San Francisco, que l’on aurait le droit au lancement de ce nouveau service.

Il s’agirait d’un service de cloud gaming, où les joueurs se connectent aux serveurs de Samsung pour profiter de jeux vidéo en streaming. Jusqu’à présent, Samsung s’était associé avec Xbox Cloud Gaming pour offrir un tel service aux utilisateurs de smartphones Galaxy. Le géant souhaite peut-être voler de ses propres ailes.

Jeux ? Prix ?

Il n’y aurait pas d’abonnement payant prévu pour accéder au cloud gaming de Samsung, mais l’accès à chaque jeu serait bien payant, un peu à la manière de GeForce Now. Samsung pourrait poser son service en alternative au Play Store et à l’App Store auprès des développeurs de jeux. Pour autant, on ne connait pas encore le catalogue du service ni le type de jeux visés par Samsung.

Le projet semble pour le moment dédié aux smartphones Samsung Galaxy, mais il sera intéressant de découvrir si la firme compte aussi équiper ses téléviseurs. Un service de cloud gaming demande une infrastructure importante, et on a hâte de découvrir la présentation pour comprendre les solutions techniques utilisées par Samsung.

Jusqu’à présent, le cloud gaming a fait rêver de nombreuses marques, mais n’a jamais réussi à percer. Google a fermé Stadia quelques mois après son lancement, alors que ni GeForce Now ni Xbox Cloud Gaming ne semblent avoir convaincu une masse suffisante pour justifier les investissements.