Face aux Samsung Galaxy S23 et S23 Plus, faut-il attendre le Galaxy S23 FE ?

La récente officialisation du Samsung Galaxy S23 FE suscite de nombreuses comparaisons avec ses homologues, le Galaxy S23 et le S23 Plus. Avec des similarités frappantes en termes de design et quelques différences techniques plus ou moins subtiles, et en attendant la commercialisation du S23 FE, il vaut la peine de décomposer les éléments qui distinguent ces trois modèles avant de prendre une décision d’achat éclairée.

La question se pose alors : devez-vous l'attendre ? On a comparé ce S23 FE à ses deux homologues, les Galaxy S23 et S23 Plus.

Il est important de noter que l’acronyme « FE » correspond à « Fan Edition », une gamme conçue pour offrir des appareils premium tout en étant légèrement plus accessibles financièrement que les autres modèles haut de gamme de la firme sud-coréenne. Ceci est réalisé en effectuant quelques compromis délibérés sur les caractéristiques et les fonctionnalités.

Samsung Galaxy S23 FE, S23 et S23 Plus : comparaison des fiches techniques

Modèle Samsung Galaxy S23 FE Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23 Plus Dimensions 7,65 cm x 15,8 cm x 8,2 mm 7,09 cm x 14,63 cm x 7,6 mm 7,62 cm x 15,78 cm x 7,6 mm Interface constructeur One UI One UI One UI Taille de l'écran 6,4 pouces 6,1 pouces 6,6 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 2340 x 1080 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 403 ppp 425 ppp 393 ppp Technologie AMOLED AMOLED AMOLED SoC Samsung Exynos 2200 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Puce graphique Xclipse 920 Qualcomm Adreno 740 Qualcomm Adreno 740 Stockage interne N/C 128 Go, 256 Go 256 Go, 0 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 8 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 10 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 10 Mp Capteur photo frontal 10 Mp 12 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 8K @24 fps 8K 8K Wi-fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5.3 5.3 5G Oui Oui Oui NFC Oui Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Sous l'écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 4500 mAh 3900 mAh 4700 mAh Poids 209 g 167 g 195 g Couleurs Noir, Blanc, Vert, Mauve Noir, Vert, Rose, Beige Noir, Vert, Rose, Beige Indice de réparabilité ? N/C 8,2/10 8,2/10 Prix N/C 799 € 1 059 € Fiche produit Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Samsung Galaxy S23 FE, S23 et S23 Plus : design

Le Samsung Galaxy S23 FE, tout en faisant partie de la gamme S23, présente des distinctions de design subtiles par rapport aux modèles S23 et S23 Plus. Les trois appareils partagent une esthétique de famille indiscutable, avec le S23 FE qui est visuellement plus proche du S23 Plus. En réalité, l’esthétique du S23 FE se caractérise par des angles un peu plus arrondis et un bloc photo triple où chaque caméra est nettement distincte et isolée des autres.

Surprenant par ses dimensions, le S23 FE est plus long, large, épais et lourd, affichant un poids de 209 grammes contre 168 et 196 grammes pour les S23 et S23 Plus respectivement.

Tous trois sont certifiés IP68, garantissant leur résistance à l’eau et à la poussière. Cependant, le S23 FE opte pour un écran protégé par du Gorilla Glass 5, tandis que les deux autres modèles bénéficient du Gorilla Glass Victus 2, notoirement plus robuste.

Samsung Galaxy S23 FE, S23 et S23 Plus : écran et performances

Le Galaxy S23 FE dispose d’un écran AMOLED FullHD+ de 6,4 pouces, légèrement plus petit que celui du S23 Plus (6,6 pouces) et offrant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Toutefois, il se distingue par une luminosité maximale inférieure, atteignant seulement 1450 nits contre 1750 nits sur les autres modèles, et l’absence de fonction Always-on. On notera aussi que les bordures d’écran sont plus épaisses sur le S23 FE, ce qui explique les différences de dimensions.

Bien que le S23 FE fonctionne également sous Android 13 avec OneUI 5.1, il offre des performances inférieures en raison de ses options de processeur : Snapdragon 8 Gen 1 aux États-Unis et Exynos 2200 en Europe. En comparaison avec le Snapdragon 8 Gen 2 qui équipe les Galaxy S23 et S23 Plus, le S23 FE affichera des performances légèrement réduites. Mais notre principale crainte vient de la puce Exynos… Les performances de l’Exynos 2200 intégré aux Galaxy S22 n’ont pas été à la hauteur des attentes en matière d’autonomie, de puissance et de gestion thermique.

Samsung Galaxy S23 FE, S23 et S23 Plus : photo et connectivités

Au niveau de la photographie, le S23 FE semble légèrement en retrait. Bien que son capteur principal soit comparable, le capteur téléphoto est différent (8 mégapixels contre 10), avec une optique de 75 mm contre 70 mm pour les S23, bien que tous deux offrent un zoom x3 équivalent. Le S23 FE dispose également d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, mais son capteur selfie est moins défini, avec 10 mégapixels f/2,4 contre 12 mégapixels f/2,2 sur les S23.

En ce qui concerne la connectivité, le S23 FE supporte le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3, semblable aux autres modèles S23. Cependant, il convient de noter que le S23 FE est uniquement bi-bande, tandis que les autres modèles S23 sont tri-bande, permettant à ces derniers de supporter simultanément trois bandes de fréquences Wi-Fi distinctes, ce qui permet d’obtenir de meilleures performances en fonction des environnements de réseau.

Faut-il attendre le Galaxy S23 FE ?

Le Samsung Galaxy S23 FE, malgré quelques compromis en termes de performances, de photographie et de caractéristiques d’écran, se présente comme une alternative plus abordable à la gamme S23. Néanmoins, sa proposition de valeur dépendra fortement de son positionnement tarifaire sur le marché français, surtout en considérant les réductions de prix attendues sur les modèles S23 et S23 Plus en fin d’année.

Avec une sortie retardée du Galaxy S23 FE en Europe, il est difficile de savoir comment ce modèle pourrait se frayer un chemin significatif sur le marché. Sa percée dépendra probablement d’un positionnement tarifaire particulièrement attractif. Rappelons aussi que, vraisemblablement, il précédera de peu la sortie des Galaxy S24.



