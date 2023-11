Samsung aurait une bonne raison d’être radin sur la mémoire vive des Galaxy S24

Selon une fuite fiable, les Samsung Galaxy S24 ne sauteront pas le cap des 16 Go de RAM. Une décision étrange alors que le constructeur semble tout miser sur l'IA. Mais on a notre petite idée du pourquoi.

À l’approche de l’annonce des smartphones Samsung Galaxy S24 le 17 janvier prochain, leurs fiches techniques ne cessent de fuiter comme chaque année.

Si on sait que le constructeur sud-coréen va miser gros sur l’intelligence artificielle avec ses prochains flagship, il ne s’en donne visiblement pas encore les moyens si on en croit ces dernières informations.

Pas de 16 Go de RAM pour le S24 Ultra ?

La fuite nous vient du toujours très renseigné Ice Universe sur X (Twitter). Ce dernier confirme que le Galaxy S24 va être à nouveau plafonné à 8 Go de RAM, tandis que le Galaxy S24 Ultra ne proposera toujours pas 16 Go, mais bien 12 Go pour sa variante la plus onéreuse. Il n’y a guère le Galaxy S24+ qui sauterait le pas des 8 Go en 2024 en proposant une version à 12 Go de RAM.

Alors que tous ses concurrents chez OnePlus et Xiaomi proposent désormais des smartphones avec des quantités de mémoire vive bien supérieures, entre 16 et même 24 Go de RAM, Samsung ne semble pas décidé à sauter le pas.

Et visiblement, le constructeur aurait envisagé un S24 Ultra avec 16 Go de mémoire vive sur un récent prototype selon Revegnus sur Twitter, généralement fiable sur ces sujets. Samsung aurait donc pris la décision de rester sur la même fiche technique pour ne pas augmenter le tarif de ses smartphones.

Mais si Samsung aurait pris une telle décision, c’est aussi que le constructeur semble miser sur la performance de sa mémoire et non sa quantité, notamment pour l’IA.

Un tout nouveau type de mémoire pour l’IA

Samsung a dévoilé hier une vidéo sur un tout nouveau type de mémoire DRAM annoncé au début de l’année. Celle-ci proposerait une haute bande passante et basse latence et serait spécialisée dans le traitement IA « on device » ainsi que les applications gaming.

Cette mémoire dite « Low Latency Wide IO » (LLW) ne remplacerait pas la DRAM traditionnelle, mais serait au plus proche du CPU pour une efficacité supérieure.

A special type of DRAM that increases bandwidth and latency limits, Low Latency Wide IO (#LLW) is significantly more efficient in processing real-time data than #LPDDR, making it perfect for mobile #AI and #Gaming applications. Learn more.https://t.co/ONb8wHwnTv pic.twitter.com/nra2v9OUpc — Samsung Semiconductor (@SamsungDSGlobal) November 29, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Et on se dit que Samsung pourrait bien proposer cette DRAM LLW dans la gamme Galaxy S24, des smartphones qui mettraient l’intelligence artificielle au centre, comme l’ont été les Google Pixel 8 à leur annonce.

Si ces suppositions sont fort probables vu le timing du constructeur, il faudra attendre le 17 janvier à l’annonce officielle des Galaxy S24 pour en avoir le cœur net.