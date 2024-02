Galaxy Ring : Samsung prépare l’arrivée de sa bague connectée avant son lancement

Quelques semaines après la présentation de la Galaxy Ring, Samsung commence à mettre à jour ses applications pour permettre sa prise en charge.

Le 17 janvier dernier, après des mois de rumeurs, Samsung annonçait finalement l’arrivée prochaine de sa toute première bague connectée de santé, la Samsung Galaxy Ring. Si le constructeur s’est montré plutôt réservé quant aux caractéristiques précises de son anneau de santé, il a cependant confirmé que la Galaxy Ring était prévue pour un lancement dans le courant de l’année.

https://www.frandroid.com/marques/samsung/1845805_galaxy-ring-prix-date-de-sortie-fonctionnalites-tout-ce-quon-sait-de-la-premiere-bague-connectee-de-samsungQuelques semaines à peine après cette annonce, la firme commence déjà à fourbir ses armes pour préparer le lancement de sa bague connectée. Comme le rapporte le site spécialisé Sam Mobile, Samsung a en effet mis à jour son application Good Lock — une application qui permet de profiter de fonctions expérimentales sur smartphones Samsung — afin de prendre en compte la Galaxy Ring.

Un widget pour connaître la batterie de la Galaxy Ring

Concrètement, Good Lock va permettre aux utilisateurs d’installer un widget affichant le niveau de batterie restant sur leurs différents appareils Samsung, qu’il s’agisse d’une Galaxy Watch, d’un bracelet Galaxy Fit, d’écouteurs Galaxy Buds… et désormais de la Galaxy Ring. La configuration du widget permet en effet désormais de cocher la bague connectée représentée par un petit anneau. Étrangement, on notera que l’icône utilisée pour l’anneau diffère de celle qui avait été repérée en septembre dernier par le site 9to5Google en fouillant dans le code de l’application Galaxy Wearables. Il semble donc que le constructeur ait décidé de changer d’icône pour sa bague connectée.

Rappelons que la Samsung Galaxy Ring permettra aux utilisateurs de suivre leurs données d’activité, de bien-être, de récupération ou de santé, notamment en intégrant un suivi de la SpO2, des mouvements ou de la fréquence cardiaque.

La bague ayant déjà été confirmée par Samsung, son apparition au sein de Good Lock ne révèle donc pas grand-chose, si ce n’est que Samsung travaille d’ores et déjà à mettre à jour ses applications pour son lancement. On peut a priori s’attendre à une commercialisation au cours du second semestre avec davantage d’informations au moment de la présentation des prochains Galaxy Z pliants, durant l’été.