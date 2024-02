Ces deux smartphones Samsung devraient être parmi les plus populaires en 2024

Le leaker OnLeaks a publié plusieurs visuels des futurs Samsung Galaxy A35 et A55 attendus pour les prochaines semaines. Traditionnellement, ces gammes font partie des meilleures ventes de smartphones dans le monde.

Alors que Samsung a présenté, le mois dernier, ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra, le constructeur s’apprêterait à dévoiler les modèles devant renouveler son milieu de gamme. Après plusieurs fuites, ce sont désormais des visuels marketing des Galaxy 35 et A55 qui ont été partagés ce jeudi sur Twitter.

Comme le rapporte le site Sam Mobile, le leaker Evan Blass — plus connu sous le pseudonyme d’Evleaks — a en effet mis en ligne cette semaine plusieurs rendus des deux smartphones. De quoi découvrir un design particulièrement proche pour les deux modèles, qu’il s’agisse de la face avant ou du dos. Rappelons que, depuis quelques années, Samsung cherche à unifier visuellement l’ensemble de ses gammes. C’est donc logiquement que les Galaxy A35 et A55 devraient reprendre le même aspect arrière que le Galaxy S24, avec trois objectifs photo alignés à la verticale et intégrés à même le dos. Il en va de même pour les coloris, puisque les deux modèles devraient être déclinés en rose, noir et blanc, mais également en jaune pour l’un des deux téléphones.

Des smartphones qui devraient très bien se vendre en 2024

Par ailleurs, Sam Mobile indique que le Galaxy A55 devrait être le premier smartphone de la gamme Galaxy A à profiter d’un châssis en métal, tandis que le Galaxy A35 profiterait, pour la première fois, d’une caméra selfie intégrée dans un poinçon. Rappelons que l’appareil photo frontal du Galaxy A34 était quant à lui enchâssé dans une encoche. Autre particularité de ces deux modèles, ils devraient profiter d’une légère excroissance sur la tranche, là où sont intégrés les boutons de volume et de mise en veille. Un élément qui les distinguerait notamment de la gamme Galaxy S24 aux contours parfaitement plats.

A pic.twitter.com/dyDiO5uqjZ — Evan Blass (@evleaks) February 8, 2024

Traditionnellement, les smartphones de la gamme Galaxy A sont parmi les plus vendus par Samsung chaque année. L’an dernier, le Galaxy A54 se positionnait à la huitième place des modèles les plus vendus dans le monde, devançant le Galaxy A14 5G, à la neuvième place.

Pour l’heure, on ignore encore quelles seront les caractéristiques précises des Galaxy A35 et Galaxy A55. Pour le prix, rappelons que les précédents modèles étaient lancés entre 400 et 550 euros selon le modèle et la version choisie pour le stockage et la RAM. Enfin, si les éléments visuels destinés au marketing sont déjà finalisés, cela suggère une annonce officielle de la part de Samsung dans les prochaines semaines. L’an dernier, les Galaxy A34 et Galaxy A54 avaient été présentés au milieu du mois de mars.