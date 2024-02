Une bonne nouvelle pour les Samsung Galaxy S24 avec une première mise à jour logicielle

Samsung va déployer une nouvelle mise à jour logicielle pour ses smartphones Galaxy S24, apportant des améliorations à l'écran et à l'appareil photo.

À peine commercialisés, déjà mis à jour. Samsung ne traîne pas et semble vouloir montrer le bon exemple (surtout avec 7 ans de mises à jour promises). Voici une mise à jour pour les Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra qui améliore plusieurs fonctions.

Un affichage plus personnalisable

L’une des principales nouveautés est la possibilité de modifier la vivacité de l’écran. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de choisir entre des couleurs plus vives et plus saturées, ou des couleurs plus naturelles et plus neutres.

La vivacité correspond à l’intensité des couleurs affichées à l’écran. Un écran avec une vivacité élevée aura des couleurs plus vives et plus saturées, tandis qu’un écran avec une vivacité faible aura des couleurs plus neutres et plus naturelles.

Samsung explique que cette option permet de créer « une expérience visuelle plus naturelle et personnalisable ». Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les utilisateurs qui trouvent que les couleurs par défaut de l’écran sont trop vives ou trop ternes.

Notez que Samsung n’a pas évoqué le « grainygate », un problème qui touche certains utilisateurs du Galaxy S24. Il s’agit d’un problème de rendu sur quelques unités, nous en parlerons plus longuement dans un article dédié.

Améliorations de l’appareil photo

La mise à jour logicielle apporte également des améliorations à l’appareil photo du Galaxy S24.

Zoom : les performances du zoom ont été améliorées

Mode portrait : le mode portrait a été amélioré avec un meilleur effet bokeh et une meilleure détection des contours du sujet

Photographie de nuit : la photographie de nuit a été améliorée avec une meilleure réduction du bruit et une meilleure capture des détails dans les zones sombres

Prise de vue vidéo : la prise de vue vidéo a été améliorée avec une meilleure stabilisation d’image et une meilleure capture des couleurs.

Cette mise à jour sera disponible courant février, c’est en tout cas ce que promet Samsung.