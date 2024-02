Tout ce qu’il faut savoir sur le problème « grainygate » qui touche les Samsung Galaxy S24

Les Samsung Galaxy S24 souffriraient d'un phénomène appelé « mura » sur l'écran. C'est en tout cas ce qui ressort de nombreux utilisateurs qui arrivent à reproduire le problème sur leurs appareils.

Il y a rarement un lancement de smartphones sans pépins. Évidemment, on en parle un peu plus quand il s’agit d’Apple ou Samsung.

Depuis quelques jours, selon Android Central, plusieurs utilisateurs ont signalé que l’écran des Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra présentait un étrange problème « granuleux ». Ce problème serait assez massif, et on parle déjà d’un « grainygate » (comme l’Antennagate de l’iPhone 4).

« Je vois certaines zones de l’écran être plus foncées que d’autres, presque comme un dégradé. »

Un premier message d’un utilisateur du Galaxy S24 évoque la présence de « grain » sur l’écran du S24 lors de l’affichage d’applications ou d’autres contenus sur fond sombre. Rapidement, plusieurs possesseurs du Galaxy S24 évoquent un problème similaire : « Je vois certaines zones de l’écran être plus foncées que d’autres, presque comme un dégradé. Ce problème ne devrait pas exister. ».

Dans un autre fil de discussion Reddit, les utilisateurs ont signalé d’étranges rayures horizontales qui apparaissant sur l’écran du Galaxy S24 à faible luminosité. Le problème ne se produit que lorsque l’écran affiche une seule couleur. Les problèmes signalés par les utilisateurs pourraient être causés par un phénomène appelé « mura » sur l’écran. En termes simples, chaque pixel a du mal à maintenir le même niveau de luminosité que les pixels environnants. C’est un problème assez courant avec les casques VR, tels que le PSVR 2.

Le phénomène n’est visible que lorsque la luminosité de l’écran du Galaxy S24 est inférieure à 10 %. En testant de notre côté, on a remarqué que tous les sous-pixels étaient affectés par ce « grain », mais que les pixels rouges et bleus étaient plus gravement affectés.

D’ailleurs, Samsung va déployer une mise à jour logicielle qui offre la possibilité de modifier la vivacité de l’écran. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de choisir entre des couleurs plus vives et plus saturées, ou des couleurs plus naturelles et plus neutres. Pour rappel, la vivacité correspond à l’intensité des couleurs affichées à l’écran. On ignore si ça a un rapport avec ce « grainygate », mais cette mise à jour peut être perçue comme une réponse proactive aux retours des utilisateurs.

Pour le moment, Samsung n’a pas réagi officiellement à ce « grainygate ». Le constructeur coréen doit certainement s’atteler à identifier le problème en question, son importance et les correctifs à apporter.