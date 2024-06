Transparence et sobriété : on sait à quoi ressembleraient les Galaxy Buds 3

Une nouvelle fuite de visuels nous permet d'avoir désormais une idée assez nette du design des futurs Galaxy Buds 3 de Samsung. Élégants et discrets, il profiteraient néanmoins d'une petite touche d'originalité tout en transparence.

Une fuite nous éclairait il y a peu sur le design présumé des futurs Galaxy Buds 3 de Samsung, attendus plus tard cet été… mais ce premier aperçu n’avait pas vraiment suscité d’enthousiasme. On y découvrait en effet des écouteurs à tiges assez peu affriolants, et quelques spécifications techniques que nous prenions d’ailleurs au conditionnel.

À quelques jours d’intervalle, nous voici cette fois face à une nouvelle fuite présentant des Galaxy Buds 3 nettement plus appétissants. Aperçu sur Coupang, un revendeur en ligne coréen, ce visuel mérite d’être pris avec des pincettes lui aussi, mais son apparence renvoie déjà plus aux images officielles que Samsung pourrait nous dévoiler d’ici quelques semaines. Compte tenu du lancement imminent des Buds 3, ces dernières pourraient tout à fait être déjà prêtes, et même avoir été partagées à certains revendeurs.

Un design élégant, qui tranche avec celui des Galaxy Buds 2 ?

Si l’on s’en tient au design dévoilé sur ce premier visuel, d’apparence officielle, Samsung ferait considérablement évoluer l’apparence de ses Buds 3 par rapport à celle de leurs prédécesseurs. Une piste étayée justement par les rumeurs qui circulaient ces derniers mois.

On découvre donc un boîtier de forme complètement différente, proche de celui des AirPods Pro d’Apple, mais avec un capuchon transparent, des lignes un peu plus acérées et un coloris gris anthracite particulièrement sobre. Bien entendu, il faut voir ce visuel pour ce qu’il est : un contenu en fuite. Difficile donc de le prendre pour argent comptant.

La prudence reste par conséquent de mise jusqu’à l’officialisation des Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro, pressentie à l’occasion de la prochaine conférence Unpacked, en juillet.

Quoi qu’il en soit, les Buds 3 devraient notamment embarquer un dispositif de réduction de bruit actif, profiter d’une certification IP57 (résistance à l’eau et à la poussière) et offrir jusqu’à 24 heures d’autonomie.