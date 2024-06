Samsung Wallet, l’app qui va tout changer pour vos déplacements pendant les JO

Si vous avez un smartphone Galaxy, Samsung Wallet deviendra bientôt plus pratique pour se déplacer.

Dans moins d’un mois, la région parisienne sera en pleine effervescence en vivant au rythme des Jeux Olympiques. De très nombreux touristes sont attendus pour cette période.

Le raz de marée espéré a précipité quelques aménagements des transports en commun et a déclenché une adaptation du réseau cyclable parisien. Samsung emboîte le pas à ces initiatives et annonce une collaboration inédite avec Île-de-France Mobilités et Air France pour faciliter les déplacements de ses utilisateurs en France cet été.

Son portefeuille virtuel, Samsung Wallet, va intégrer de nouvelles fonctions pour faciliter les déplacements en France. Il permettra aux utilisateurs de smartphones Galaxy de gérer leurs transports et billets d’avion directement depuis leur appareil.

Plus de tickets, mais des titres de transport dans le téléphone

Dès cet été, Samsung Wallet intégrera IdFM, facilitant le transport à travers l’Île-de-France via des passes Navigo ou des tickets unitaires dématérialisés. Les résidents et les touristes bénéficieront d’une navigation améliorée, avec un accès facile à l’application IDF Mobilités via un raccourci dans le menu Transport de Samsung Wallet. Cela permettra un accès sans encombre aux bus, métros et lignes du RER, sans nécessiter de cartes ou de tickets physiques.

Outre Paris, cette intégration de titres de transport dématérialisés sera aussi compatible avec les réseaux d’autres grandes villes françaises, dont Marseille, Lyon, Toulouse, Lille et Aix-en-Provence via les applications de transport de ces villes.

Air France intègre Samsung Wallet

Samsung ne se limite pas aux transports en commun. Il veut toucher ses utilisateurs dès l’aéroport. Aussi, la fonctionnalité Add to Samsung Wallet sera-t-elle étendue à Air France et ses vols partenaires, permettant aux voyageurs d’ajouter leur carte d’embarquement. Une fois arrivé à destination, Samsung Wallet leur proposera une sélection de visites touristiques ainsi que des solutions de transports locaux. Par ce biais, les utilisateurs de Samsung Wallet auront également accès aux navettes RoissyBus et OrlyBus, assurant une liaison rapide entre les aéroports parisiens et le centre-ville.

Enfin, Samsung Wallet permettra également d’ajouter des billets d’entrée pour différents sites touristiques, toujours dans un souci de simplification.