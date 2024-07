Galaxy S24 Ultra : une date et des détails sur sa grosse mise à jour photo

Le Galaxy S24 Ultra attend toujours sa troisième mise à jour photo. Aujourd'hui, on aurait une date et une liste des modifications prévues.

Si l’on parle de plus en plus activement des deux Galaxy S25, la série actuelle n’a pas dit son dernier mot et notamment le Galaxy S24 Ultra pour lequel on attend toujours une nouvelle mise à jour de l’appareil photo.

Ice Universe l’avait indiqué sur X il y a quelques mois, Samsung a dans ses cartons une grosse mise à niveau de son application de prise de photos. Devant intervenir initialement en avril, elle a finalement été repoussée de quelques mois. Aujourd’hui, le leaker nous apprend qu’elle interviendrait en août.

Des photos d’exemple dépubliées

Pour accompagner son propos, Ice Universe a posté des photos avant-après, mais les a rapidement supprimées. S’il n’en reste trace, on peut tout de même reformer le puzzle en s’appuyant sur les commentaires de ceux qui les ont vues.

Deux changements prévus par Samsung sont avérés :

une balance des blancs mieux équilibrée

une surexposition corrigée avec des clichés moins jaune et plus détaillés

Ça, c’est ce que Ice Universe a montré. Mais la prochaine mise à jour photo du S24 Ultra devrait également comprendre une correction du HDR et du zoom vidéo. En revanche, le téléobjectif ne serait pas touché. Son rendu de nuit au-delà de x10 devrait rester bancal.

Le Galaxy S24 Ultra est un excellent photophone, mais il souffre de quelques incohérences qui ont ternies son début de vie. Les mises à jour permettent de redresser la barre, mais la concurrence est rude en la matière avec notamment le Magic 6 Pro de Honor ou le Xiaomi 14 Ultra. Et c’est sans compter sur l’arrivée du Google Pixel 9 Pro cet été, lequel sera le premier à rebattre les cartes pour l’année à venir.

Les Galaxy Z n’y sont pas pour rien

D’ici quelques jours, Samsung présentera les Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6. L’occasion de découvrir avec eux One UI 6.1.1. Cette nouvelle mise à jour du logiciel de Samsung devrait apporter son lot de nouvelles fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle. Et One UI 6.1.1 pourrait aussi être déployé sur les Galaxy S24. De là à valider le fait que Samsung attende cette mise à jour pour y glisser ses modifications photos, il n’y a qu’un pas.