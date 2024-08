Tout en rondeur, déjà un premier aperçu du Samsung Galaxy S25 Ultra ?

Le leaker de longue date et spécialiste de Samsung IceUniverse a publié des images de ce qui semble être le futur Samsung Galaxy S25 Ultra.

On a beau suivre l’actualité des fuites concernant les prochains smartphones, on peut toujours être surpris par leur anticipation. Alors que le Google Pixel 9 vient tout juste d’être dévoilé, quelques semaines après le Galaxy Z Fold 6, voici déjà que l’on parle du Samsung Galaxy S25 Ultra. Le prochain fleuron de Samsung n’est pourtant pas attendu avant le début de l’année 2025.

Le compte Ice Universe livre sur Twitter deux images de ce que l’on pense être le Samsung Galaxy S25 Ultra. Il ne révèle jamais explicitement l’identité du téléphone, mais le design en porte les traits distinctifs.

Un écran avec des arrondis, pour changer

L’image est de très bonne qualité. Elle ressemble à un visuel officiel destiné à la presse et non à un simple rendu en 3D comme peuvent le proposer d’autres sources à ce stade comme OnLeaks.

C’est étonnant de découvrir une image aussi précise alors que le téléphone n’est pas attendu avant plus de cinq mois. Tout cela nous contraint à la prudence, même si la source est connue.

Source : Ice Universe

On y découvre un smartphone avec un écran aux coins arrondis. Ce serait un changement de design subtil, mais marquant face au design très anguleux des smartphones Samsung de 2024.

Pour mieux s’en rendre compte, Ice Universe a également publié une image comparative avec le Samsung Galaxy Z Fold 6.

Source : Ice Universe

Cette comparaison directe permet de bien noter les coins désormais arrondis à la fois au niveau de l’écran et du châssis. Les bords semblent encore plus fins autour de l’affichage. C’est déjà un changement de design que promettait IceUniverse en juin 2024. Le but serait de rendre le smartphone plus confortable à utiliser en main.

La présence du stylet S-Pen sur la première image nous laisse penser qu’il s’agirait du modèle Ultra.

Ce qu’en dit Samsung

Lors d’une conférence téléphonique au début du mois d’août, un responsable de Samsung s’était livré à quelques indiscrétions concernant le futur Galaxy S25 en promettant un niveau de changement « très haut de gamme ».

D’après les rumeurs, le Galaxy S25 Ultra intégrerait une puce Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm, ou une puce Exynos 2500, selon les régions du monde. Elle serait associée à 16 Go de RAM pour alimenter les nouveaux usages autour de l’IA générative.