Galaxy S25 : ces images officielles ne laissent plus de place au doute

À seulement quelques heures du lancement officiel de la nouvelle série Galaxy S25, le célèbre leaker Evan Blass vient de dévoiler des documents marketing détaillant les caractéristiques des nouveaux smartphones phares de Samsung.

Ces documents dévoilés par Evan Blass confirment plusieurs caractéristiques techniques importantes pour la prochaine série phare de Samsung, mais aussi certaines fonctionnalités. Le Galaxy S25 standard sera doté d’un écran de 6,2 pouces, tandis que le S25+ et le S25 Ultra proposeront respectivement des écrans de 6,7 et 6,9 pouces. Côté photo, les S25 et S25+ embarqueront un capteur principal de 50 mégapixels, alors que le S25 Ultra se distinguera toujours avec le même capteur de 200 mégapixels que les années précédentes.

L’autonomie varie selon les modèles : 4000 mAh pour le S25 standard, 4900 mAh pour le S25+ et 5000 mAh pour le S25 Ultra. Ce dernier sera également le seul de la gamme à être livré avec un stylet S Pen intégré. Aucun changement de ce côté-là par rapport à la génération précédente.

Quelles seront les fonctionnalités des Galaxy S25 ?

Les documents mettent en avant plusieurs fonctionnalités innovantes, notamment le « Night Video with Audio Eraser ». Cette technologie basée sur l’IA permet non seulement d’améliorer la qualité des vidéos en basse lumière, mais aussi d’éliminer les bruits parasites audio et visuels. La caméra frontale promet des selfies plus naturels avec une meilleure reproduction des tons de peau et des textures.

Samsung introduit également un service de briefing quotidien, délivrant aux utilisateurs les dernières actualités et prévisions météorologiques, avec des mises à jour matin et soir. Les documents précisent que les fonctionnalités Galaxy AI seront gratuites jusqu’à fin 2025, sous réserve de connexion à un compte Samsung.

L’entreprise met aussi en avant Smart Switch, permettant un transfert rapide et sécurisé des données (photos, vidéos, applications, musique, contacts et conversations) vers un nouveau téléphone. Le Samsung Digital Wallet est également présent sur les images. Il offre la possibilité de stocker numériquement cartes de crédit, clés d’hôtel et cartes d’embarquement.

Ces fuites nous donnent donc un aperçu assez complet de ce que nous réserve Samsung pour sa nouvelle série Galaxy S25. Comme la génération précédente, le géant coréen mettra l’accent sur l’intelligence artificielle, la photographie et l’expérience utilisateur.