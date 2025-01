Samsung améliore l’audio sans fil avec les Galaxy S25

Samsung vient d’officialiser les nouveaux Galaxy S25, dévoilant une évolution intéressante dans le domaine de la connectivité audio sans fil. Cette nouvelle génération est désormais compatible Bluetooth 5.4 et veut pleinement exploiter les capacités du LE Audio. Explications.

Le passage au Bluetooth 5.4 sur les Galaxy S25, S25+ et Galaxy S25 Ultra ne représente pas qu’une simple mise à niveau numérique. En effet, cette évolution permet de mieux exploiter les technologies audio sans fil et notamment le Bluetooth LE Audio. Ainsi, la première d’entre elles, c’est la possibilité d’utiliser le codec LC3. Alors que les Galaxy S24 disposaient théoriquement de cette technologie, elle restait sous-exploitée, cantonnée à certains usages spécifiques. Le Galaxy S25 libère enfin tout son potentiel. En effet, Samsung a délibérément désactivé certaines fonctionnalités Bluetooth du Snapdragon en utilisant un module Murata 5.3.

On profite donc d’une fréquence d’échantillonnage de 48 kHz couplée à une profondeur de 32 bits. Cela permet une reproduction sonore d’une plus grande fidélité. En outre, on peut aussi compter sur une meilleure efficacité énergétique. En effet, le codec LC3 permet d’obtenir une qualité supérieure tout en consommant moins de bande passante.

Performance et réactivité : le gaming en ligne de mire

L’une des avancées les plus significatives concerne la latence, réduite de 20 à 30 millisecondes. Cette amélioration technique, qui pourrait sembler anodine pour le grand public, représente un atout pour les joueurs sur smartphones offrant une meilleure synchronisation, quasi instantanée, entre l’image et le son.

En plus, avec cette nouvelle version, Samsung n’a pas uniquement misé sur les performances brutes. L’interface utilisateur a été entièrement repensée pour offrir un contrôle plus précis sur l’expérience audio. Il est désormais possible d’ajuster finement les paramètres sonores grâce à des préréglages enrichis et une personnalisation poussée. La gestion des appels mains libres bénéficie également d’optimisations, améliorant la clarté des conversations même dans des environnements bruyants.

Directement compatible pour les personnes malentendantes

Dans une démarche d’inclusion, Samsung rend ses nouveaux smartphones compatibles avec certains appareils auditifs. La marque a ainsi noué des partenariats avec GN ReSound et Oticon permettant aux personnes malentendantes de bénéficier d’une intégration optimale de leurs appareils auditifs avec les Galaxy S25.

Source : Google – Samsung

Aurcast et Séparer le son de l’application, toujours d’actualité

L’Auracast, déjà présent sur les Galaxy S24, prend une nouvelle dimension avec les Galaxy S25. Cette technologie de diffusion audio multiple s’enrichit de nouvelles fonctionnalités, permettant une expérience de partage plus fluide et plus intuitive. On peut ains diffuser les contenus audio vers plusieurs appareils simultanément afin de passer d’une écoute individuelle à une expérience collective.

L’audio multi-flux, disponible sur les nouveaux smartphones de Samsung, permet de connecter plusieurs appareils audio à une source unique. Enfin, notez que la fonction « Séparer le son de l’application », déjà proposée au sein des Galaxy S24, est toujours de mise et optimisée. Rappelons qu’elle autorise la diffusion du son d’une application spécifique sur un appareil Bluetooth tout en maintenant les autres sons sur le téléphone. Il suffit de l’activer depuis les paramètres du smartphone.