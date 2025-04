La prochaine Galaxy Ring pourrait inaugurer la nouvelle batterie révolutionnaire de Samsung

D’après un média coréen, Samsung s’apprêterait à intégrer sa batterie solide sur différents appareils, à commencer par la prochaine Galaxy Ring dès cette année.

La Samsung Galaxy Ring // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

L’an dernier, Samsung frappait un grand coup en devenant l’une des premières marques majeures à proposer une bague connectée de santé, avec sa Galaxy Ring. De quoi donner un coup de pied dans la fourmilière bâtie jusqu’à présent par des marques spécialisées comme Oura, Ultrahuman, RingConn ou Circular.

Seulement, depuis l’annonce de la première bague connectée de Samsung, on était sans nouvelle des ambitions de la firme dans le domaine des anneaux de santé. S’il paraît logique que Samsung propose, à court ou moyen terme, une seconde version, difficile encore de savoir quelles innovations cette Galaxy Ring 2 pourrait proposer.

C’était sans compter sur les indiscrétions du média coréen Money Today. Dans un article publié ce mardi et relayé par Android Central, le journal économique affirme que Samsung s’apprête à intégrer une batterie solide dans la plupart de ses appareils mobiles dans les prochaines années. Le premier appareil qui pourrait profiter de cette technologie ne serait autre que la prochaine Galaxy Ring 2, attendue au quatrième trimestre de 2025 d’après les informations de Money Today.

Par la suite, les batteries solides de Samsung devraient arriver dans les écouteurs sans fil de la marque en fin d’année 2026, puis sur les montres connectées Samsung Galaxy Watch en fin d’année 2027.

Des batteries plus résistantes à la chaleur

Ce choix s’expliquerait par les difficultés de Samsung à produire suffisamment de batteries solides pour équiper tout son catalogue d’un coup. Compte tenu de la faible demande de Galaxy Ring par rapport aux autres appareils, la bague connectée semble donc être un bon moyen pour la firme d’expérimenter cette nouvelle technologie. Le prix plus élevé des batteries solides par rapport aux batteries lithium-ion serait également un facteur déterminant pour cette montée progressive en volume.

Le boîtier de charge de la Samsung Galaxy Ring // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Pour rappel, les batteries solides profitent d’une densité énergétique supérieure aux batteries traditionnelles utilisant la technologie lithium-ion, et donc une meilleure autonomie. Elles sont aussi considérées comme plus sûres grâce à leur résistance plus élevée aux hautes températures, ce qui permet une charge plus rapide. Surtout, cette technologie permet de réduire la perte de capacité au fur et à mesure des cycles de charge. Un point particulièrement important pour une batterie déjà limitée par sa capacité comme celle de la Galaxy Ring.

On pourrait en savoir plus sur la prochaine bague connectée de Samsung au cours de l’été. C’est généralement à cette période que Samsung dévoile ses nouveaux appareils dédiés au suivi de santé, qu’il s’agisse des Galaxy Watch ou de la Galaxy Ring.