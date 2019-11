Samsung vient d’officialiser le W20 5G : une variante du Galaxy Fold avec des caractéristiques musclées.

Samsung a présenté son deuxième smartphone Android avec un écran flexible – le W20 5G. L’appareil diffère peu du Galaxy Fold. Le smartphone se plie en deux, de la même façon que le Galaxy Fold, il n’y a pas de différences sur les écrans : à l’extérieur, un écran de 4,6 pouces avec une définitions de 1680 × 720 pixels, à l’intérieur d’un écran flexible de 7,3 pouces avec une définition de 2152 × 1536 pixels.

La conception a néanmoins changé : le W20 5G possède un boîtier à bords plats au lieu d’être arrondi. Il adopte également un nouveau coloris – blanc cassé. Mais le plus important n’est pas un changement de conception, mais son SoC.

Le Samsung W20 5G intègre le nouveau Qualcomm Snapdragon 855 Plus avec un modem Snapdragon X50 prenant en charge la 5G. En Chine, où ce modèle sera vendu, la 5G est déjà déployée… alors que son déploiement vient encore d’être retardé en France.

Nous ne connaissons pas son prix, mais le W20 5G intègre 12 Go de mémoire RAM et 512 Go de stockage interne. Pour rappel, le Galaxy Fold est vendu à près de 2 000 euros en France.