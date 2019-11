À cause d’un conflit entre l’ARCEP et le ministère des finances, l’attribution des fréquences 5G en France serait repoussée à mars 2020.

On pensait jusqu’à présent que la procédure d’attribution des fréquences 5G en France commencerait à l’automne. Alors que la saison est bien avancée, il faut finalement se rendre à l’évidence, l’attribution a pris du retard. Un délai supplémentaire qu’ont confirmé plusieurs sources à Reuters.

L’agence de presse a en effet publié une dépêche ce mardi à propos des futures enchères françaises sur l’attribution des fréquences 5G entre les quatre opérateurs. Selon les informations de Reuters, ces enchères auraient purement et simplement été repoussées à mars 2020, soit trois mois plus tard que le calendrier originellement prévu par les autorités.

La raison de ce retard ? « Un désaccord entre le ministère des Finances et l’autorité des télécoms, l’Arcep, sur l’étendue exacte du spectre qui sera mis aux enchères et le prix plancher », indique Reuters.

Un retard grandissant en France

Voilà qui devrait retarder encore grandement l’arrivée de la 5G en France. Il faut dire que le réseau de dernière génération est d’ores et déjà déployé commercialement dans plusieurs pays comme la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis ou la Suisse. Surtout, la feuille de route initiale en France prévoyait l’ouverture d’une consultation publique durant l’été, puis un lancement de la procédure d’attribution des fréquences à l’automne. Les fréquences devaient enfin être attribuées au début de l’année 2020 pour un déploiement des offres commerciales dans les mois suivants.

Avec ce nouveau report des enchères pour les fréquences 5G, cela devrait repousser au minimum de trois mois l’arrivée commerciale de la 5G en France. Concrètement, on ne devrait donc pas pouvoir en profiter avec des forfaits compatibles avant l’été 2020 au plus tôt, voire dans un an.