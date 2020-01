Samsung Galaxy A21 : le smartphone se dévoile avec sa caméra macro

Selon les informations de Sam Mobile, Samsung travaillerait sur un nouveau smartphone milieu de gamme baptisé Galaxy A21s pour succéder au Galaxy A20. Celui-ci intégrerait notamment un appareil photo spécialement dédié à la macro avec un capteur de 2 mégapixels.

Il n’y a pas que la gamme Galaxy S20 qui est en préparation du côté de Samsung. En ce début d’année, le constructeur coréen travaille en effet également sur un renouveau de son entrée et son milieu de gamme. Après avoir présenté ses Galaxy A51 et Galaxy A71, Samsung aurait d’autres modèles dans les tuyaux.

Celui qui nous intéresse particulièrement aujourd’hui n’est autre que le Samsung Galaxy A21s, qui succédera logiquement au Galaxy A20 et au Galaxy A20e lancés l’an dernier. Le site Sam mobile, spécialisé dans l’actualité du constructeur, a ainsi pu obtenir certaines informations au sujet de ce smartphone dont le numéro de modèle serait le SM-A217F. Particularité de ce Samsung Galaxy A21s, il ne serait proposé qu’aux États-Unis. « Il y a donc de grandes chances que Samsung lance le Galaxy A21s dans certains marchés, et le Galaxy A21 dans d’autres », indique Sam Mobile.

Un appareil photo macro de 2 mégapixels au programme

Selon le site néerlandais, le Galaxy A21s serait doté de 32 ou 64 Go de stockage selon les versions. Il proposerait également un appareil photo dédié spécifiquement à la prise de clichés en mode macro, à l’instar de ce qu’on a pu voir de plus en plus ces derniers mois, notamment sur le Xiaomi Redmi Note 8 Pro, le Honor 20 ou le Motorola One Macro. Les Galaxy A51 et A71 proposent également ce type d’appareil, avec un capteur de 5 mégapixels. Néanmoins, le capteur macro du Galaxy A21s ne serait cependant que de deux mégapixels.

Enfin, Sam Mobile nous apprend également que le Galaxy A21s sera lancé en plusieurs coloris, dont le bleu, le noir, le blanc et le rouge. On ignore encore quand Samsung compte dévoiler officiellement le smartphone.