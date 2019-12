Samsung Galaxy A21 : son nouveau design apparaît en avance

Samsung prépare ses nouveaux smartphones d'entrée et de milieu de gamme. Le Galaxy A21 ne tardera plus à être présenté, et son design commence à apparaître en ligne.

Comme à son habitude, Samsung est bien incapable de garder le moindre smartphone secret. En cette fin d’année 2019, la plupart de ses plus grands téléphones ont déjà été dévoilés aux yeux du public par le biais de nombreuses fuites.

Nous avons ainsi pu officiellement découvrir les Galaxy A51 et A71 récemment, mais les fuites s’enchaînent aussi sur les Galaxy S11, les Note 10 Lite et consorts. Aujourd’hui, c’est au tour du Galaxy A21, successeur du Galaxy A20e, de montrer le bout de son nez.

Le Galaxy A21 dévoile son design à triple capteurs photo

C’est sur la plateforme Slashleaks que nous pouvons voir cette fuite, alors que l’utilisateur Dimitri12 (réputé sur la plateforme) a repéré des rendus du téléphone publiés par un constructeur de coques. Si la source n’est pas (encore) fournie, on ne doute pas vraiment de la véracité de ceux-ci.

Comme vous pouvez le constater, il n’y aurait pas de grands changements cette année en termes de design pour l’entrée de gamme de Samsung. En façade, on retrouve sensiblement la même disposition, bien que l’encoche en forme de goutte d’eau semble avoir des lignes un peu plus tranchées. Ce n’est peut-être qu’une conséquence des rendus plutôt que du look final.

C’est à l’arrière que l’on peut voir la plus grande différence : le Samsung Galaxy A21 s’équiperait cette fois-ci de trois capteurs photo (contre deux précédemment), et ces derniers ne sont pas intégrés dans un rectangle rappelant une plaque à induction, contrairement aux autres smartphones Samsung pour 2020.

Le Galaxy A21 resterait donc sur un design assez classique, ce qui est attendu pour un téléphone qui devrait être vendu aux alentours de 190 euros. Ne reste plus qu’à découvrir ses spécifications techniques finales.