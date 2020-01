Samsung Galaxy S20 : une photo promotionnelle met en avant leurs gros modules photo

Les Samsung Galaxy S20 Plus et S20 Ultra se dévoilent à nouveau avec le leak d'une image promotionnelle. Celle-ci met en avant l'offre de précommande prévue pour les deux smartphones, qui permettra de profiter également des écouteurs Galaxy Buds Plus prochainement annoncés par le constructeur.

Décidément, les fuites n’arrêtent pas de couler ces dernières semaines autour de la nouvelle gamme Galaxy S20 de Samsung. Après les caractéristiques depuis plusieurs mois, ce sont une flopée de rendus officielles des smartphones qui ont fait l’objet de leaks ces derniers jours.

Le dernier d’entre eux a été publié ce samedi par le leaker Evan Blass, connu sous le pseudonyme de Evleaks (compte privé). Il a mis en ligne sur Twitter une image promotionnelle des nouveaux smartphones servant à présenter l’offre de précommande qui devrait être mise en place dès le 11 février après l’annonce des nouveaux appareils.

On peut y découvrir les deux smartphones les plus haut de gamme de la série Galaxy S20, les Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra. De quoi permettre de découvrir notamment l’épaisseur des modules photo des deux appareils et notamment de celui, bien plus large, du Galaxy S20 Ultra.

Des Galaxy Buds Plus offerts pour la précommande

Par ailleurs, l’image promotionnelle indique également que la précommande de l’un de ces deux smartphones donnera lieu à une paire de nouveaux écouteurs Samsung Galaxy Buds Plus. De quoi confirmer par la même occasion que les écouteurs true wireless de Samsung seront officialisés en même temps que les nouveaux smartphones. Cette offre semble cependant concerner un pays anglophone et on ignore encore si elle sera applicable en France.

Pour rappel, les Samsung Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra seront dévoilés officiellement le 11 février prochain. Les premières livraisons sont cependant attendues plus d’un mois plus tard, le 13 mars. D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre dossier complet sur les nouveaux Galaxy S20.

