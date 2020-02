Samsung : 10 000 mAh et recharge rapide de 25W pour ses nouvelles batteries externes

Le lancement de smartphones haut de gamme est souvent l'occasion pour Samsung de commercialiser de nouveaux accessoires. Parallèlement à l'annonce de ses derniers mobiles, le constructeur prépare donc deux nouvelles batteries externes 25W. La plus intéressante mise sur deux ports USB-C et sur la recharge par induction.

Nous en parlions fin décembre, les voilà qui se précisent et se dévoilent (en partie). Les nouvelles batteries externes de Samsung profitent de l’annonce des Galaxy S20 pour faire gentiment parler d’elles.

Pour aller plus loin

Samsung Galaxy S20 Ultra : notre prise en main de la méga star de 2020

Au nombre de deux, elles profitent d’une capacité de 10 000 mAh, mais aussi de la recharge rapide à 25 watts, permettant de recharger un Galaxy S20 (ou n’importe quel autre smartphone Android) à pleine vitesse. Le modèle le plus intéressant, attendu à 79,99 dollars outre-Atlantique (tablons sur un prix inférieur à 100 euros dans nos contrées), dispose pour sa part d’un emplacement pour la recharge par induction et de deux ports USB-C.

De nouvelles batteries externes attendues « pour bientôt »

Si Samsung ne donne encore que peu de détails quant aux capacités précises de sa recharge sans fil, 9to5Google est optimiste. Cette dernière ne devrait pas dépendre du standard 5W (très lent) intégré à d’autres batteries du même type. Nous aurions vraisemblablement droit à quelque chose d’un peu plus musclé.

Naturellement, la méthode de recharge la plus rapide passera par les ports USB-C de la batterie, qui permettront de recharger la batterie en elle-même, mais aussi de recharger deux appareils simultanément. La charge en 25W ne pourra toutefois s’appliquer qu’à un seul appareil à la fois. L’utilisation simultanée de deux ports USB-C implique néanmoins une recharge plus rapide qu’en passant par une configuration USB-A + USB-C. Il sera par ailleurs possible de recharger à la fois la batterie et un smartphone grâce à une fonction « pass-through », apprend-on.

Samsung n’a pas encore communiqué de prix pour son autre modèle de batterie externe. Ce dernier est pour sa part nettement plus basique et devrait donc être proposé à un tarif raisonnable. Il fait l’impasse sur le double USB-C pour une connectique plus classique, axée sur un port USB-A et un port USB-C. La recharge sans fil est aussi absente. Ce modèle conserve toutefois la recharge rapide 25 watts via le port Type-C, tandis que la sortie Type-A assurera une recharge en 15 watts via la technologie Adaptive Fast Charge de Samsung. La recharge de deux appareils de manière simultanée reste possible.

Pour l’instant Samsung n’a pas encore lancé ces deux nouvelles batteries externes… et n’a pas non plus donné d’information précise quant à leur créneau de sortie. Il y a toutefois fort à parier qu’elles arriveront sur le marché en mars, parallèlement au lancement des Galaxy S20.