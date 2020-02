Samsung Galaxy S20 : oui, filmer en 8K prend de la place… mais pas tant que cela

Samsung indique que filmer en 8K avec le Samsung Galaxy S20 nécessitera 800 Mo d'espace par minute d'enregistrement. Une taille qui n'est pas si conséquente lorsqu'on y réfléchit bien.

La 8K est là ! Alors que les premiers téléviseurs 8K sont proposés à des prix très élevés et que les boîtiers photo et autres caméras capables d’enregistrer des vidéos dans de telles définitions sont assez rares, voilà que cette qualité d’image arrive sur nos smartphones.

C’était l’un des points mis en avant par Samsung lors de la présentation des Galaxy S20 à l’Unpacked 2020 : les trois smartphones (S20, S20+ et S20 Ultra) sont capables de filmer en 8K. Quelques heures après la fin de la conférence, les détails autour de cette fonctionnalité commencent à arriver et SamMobile nous livre quelques informations supplémentaires.

Prévoyez des cartes mémoires

Selon les informations publiées par le média spécialisé, qui proviendraient directement d’un porte-parole du constructeur coréen, une vidéo d’une minute filmée en 8K avec un Galaxy S20 pèserait autour de 600 Mo, soit plus d’un demi-Gigaoctet. Autant dire que si c’est là un format qui vous intéresse, vous avez tout intérêt à vous pencher sur la question du stockage.

Pour rappel, le Galaxy S20 est proposé avec 128 Go de stockage tandis que les S20+ et S20 Ultra disposent tous deux de 128 à 512 Go de stockage. Rappelons que les trois smartphones disposent d’un port microSD pour étendre la mémoire du téléphone (jusqu’à 1 Go).

10 Mo/s

Mais ramenons cela à un débit à la seconde. 600 Mo par minute équivaut à 10 Mo par seconde… ce qui n’est pas vraiment excessif. À titre de comparaison, en utilisant un codec x264, un GoPro enregistre en 4K@30 à environ 7 Mo/s, tandis que le Samsung Galaxy S10 enregistre en 4K à environ 5,8 Mo/s.

La 8K ayant une définition quatre fois supérieure à la 4K, faire moins que doubler la taille du fichier final montre finalement l’avancée réalisée au niveau des codecs de compression et des capacités de traitement d’image des processeurs.

Moins d’images

Les codecs ne sont néanmoins pas les seuls responsables de cet exploit. En effet, toujours d’après SamMobile, l’enregistrement en 8K des Galaxy S20 se ferait à un framerate de 24 images par seconde, et non 30. Si on peut imaginer que cette limitation a pour but de rapprocher le rendu de l’effet « cinéma », on peut également envisager qu’il s’agit là d’une contrainte technique liée à la vitesse d’enregistrement et de traitement, mais aussi de l’espace de stockage disponible.

Quoi qu’il en soit, un stockage externe pourrait être de bonne augure si vous enregistrez régulièrement des vidéos en 8K avec votre futur Galaxy S20…