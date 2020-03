Samsung préparerait un capteur photo de 150 mégapixels pour smartphones

Après les capteurs photo de 48, 64 ou 108 mégapixels, Samsung passerait un nouveau cap en fin d'année avec un capteur de 150 mégapixels prévu pour équiper notamment les smartphones d'Oppo, Vivo et Xiaomi en début d'année prochaine.

Ces derniers mois, Samsung a passé la troisième en termes de capteurs photo de smartphones. L’équipementier coréen est en effet passé de capteurs de 48 à 64, puis 108 mégapixels. Mais Samsung pourrait aller encore plus loin et préparerait pour la fin d’année prochaine un capteur photo de 150 mégapixels.

L’information, relayée par le site WCCFTech, nous vient en fait du forum coréen Clien.net. Selon les informations de l’un des utilisateurs, Samsung pourrait monter jusqu’à une définition native de 150 mégapixels pour l’un de ses prochains capteurs photo haut de gamme à la fin de l’année 2020. Un capteur qui devrait équiper notamment les smartphones de Xiaomi, d’Oppo et de Vivo dès le début de l’année 2021. Initialement, les constructeurs chinois souhaitaient des capteurs de 200 mégapixels, mais il semble, selon les informations partagées, que Samsung n’ait pas pu parvenir à cette définition.

Un large capteur photo d’un pouce

Outre la définition de 150 mégapixels, ce capteur aurait également un format particulièrement large d’un pouce, à l’instar de ce qu’on peut retrouver actuellement sur des capteurs d’appareils photo compacts haut de gamme comme le Sony RX100. Il utiliserait également la technologie nona binning déjà utilisée sur le Galaxy S20 Ultra pour regrouper neuf pixels entre eux, sur une image de 16 mégapixels, et réduire ainsi le bruit numérique tout en augmentant la luminosité.

Le capteur de 150 mégapixels pourrait entrer en production dès la fin de l’année pour un lancement début 2021 sur les modèles haut de gamme de Xiaomi, Vivo et Oppo. Le capteur photo pourrait ainsi être utilisé en combinaison du futur Snapdragon 875.

Rappelons néanmoins que si la course aux mégapixels semble bien s’accélérer depuis quelques mois, il s’agit là d’une rumeur et qu’il n’est pas possible de remonter à une source vérifiable. À ce titre, elle est donc à prendre avec des pincettes.