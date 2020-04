Galaxy Tab S6 Lite : la nouvelle tablette de Samsung est déjà disponible en France

La tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite vient tout juste d'arriver chez les marchands en ligne français. Cette version plus abordable de la Galaxy Tab S6 est ainsi disponible chez la Fnac à moins de 400 euros.

Huit mois seulement après le lancement de la Galaxy Tab S6, sa meilleure tablette sous Android, Samsung remet sa gamme d’ardoise tactile sur le devant de la scène en lançant la Galaxy Tab S6 Lite. Plus abordable que sa grande soeur, la Galaxy Tab S6 Lite s’est ainsi concentrée sur l’essentiel, à savoir de très bonnes performances, dans le but de devenir une tablette au rapport qualité-prix imbattable.

Vous pouvez profiter dès à présent de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite, dans sa version “Oxford Gray”, puisqu’elle est disponible chez la Fnac au prix de 399 euros.

Une tablette qui joue dans la cour des grands

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la Galaxy Tab S6 Lite partage de nombreux points communs avec son aînée. Son excellent design pour commencer. La Galaxy Tab S6 Lite mise ainsi sur une grande diagonale de 10,4 pouces, parfaite pour profiter pleinement de films et séries en streaming sans s’abîmer les yeux. D’autant que son écran LCD délivre une superbe finesse d’affichage grâce à une définition 2000 x 1200 pixels. Évidemment, si l’écran convient aux amateurs de contenu en streaming, il est tout aussi efficace dans les tâches professionnelles.

En misant sur une large surface d’affichage, Samsung réussit à faire de sa Galaxy Tab S6 Lite une station de travail mobile qui conviendra parfaitement aux professionnels constamment en mouvement. Qui plus est, pour profiter pleinement de l’écran tactile, la Galaxy Tab S6 Lite intègre un stylet S-Pen. Un ajout bienvenu de la part de Samsung tant ce type d’accessoire est rare sur cette gamme de prix. Loin d’être un simple gadget, le Samsung S-Pen est un excellent stylet qui, couplé à la grande précision de l’écran tactile, rend les sessions de dessin sur la Galaxy Tab S6 Lite particulièrement agréables.

Samsung n’a pas non plus lésiné sur la fiche technique. La Galaxy Tab S6 Lite embarque un processeur Exynos 9611 octa-core de 2.3GHz, ainsi que 4 Go de mémoire vive et un stockage de 64 Go, extensible via une carte microSD. Une fiche technique qui se veut la promesse d’une fluidité constante dans les usages quotidiens, comme la bureautique ou le divertissement. On peut noter la présence d’une batterie 7 040 mAh, qui garantit une autonomie débordante, vous permettant ainsi de faire l’impasse sur le chargeur lors de vos déplacements à courte et moyenne distance.

Côté connectique, la Galaxy Tab S6 Lite mise sur un port USB-C, ainsi qu’une prise casque, ce qui est désormais une rareté. La tablette de Samsung supporte aussi bien le Wi-Fi que le Bluetooth 5.0, et peut donc facilement s’appairer avec un smartphone ou encore un clavier Bluetooth.

Enfin, la partie logicielle a elle aussi bénéficié de toute l’attention de Samsung puisque la Galaxy Tab S6 Lite tourne nativement sur Android 10, mâtiné de l’interface Samsung One UI 2.1.