Samsung The Sero : le téléviseur rotatif dédié aux millenials arrive sur le marché

À coup sûr original, le téléviseur 4K « The Sero » de Samsung arrive sur le marché en 43 pouces. Son étonnant concept ? Il peut s'orienter automatiquement à la verticale pour afficher du contenu depuis un smartphone compatible.

Annoncé aux États-Unis à l’occasion du dernier CES, en janvier, le téléviseur The Sero de Samsung profite d’un concept indéniablement surprenant. Cet écran 4K de 43 pouces est capable de s’orienter automatiquement à la verticale pour afficher le contenu consulté depuis un smartphone compatible. Après un lancement en Corée du Sud il y a quelques mois, ce téléviseur pensé pour cibler les millenials et autres mordus de TikTok, Instagram et YouTube arrive aujourd’hui outre-Atlantique et sur le vieux continent.

En France, l’intrigant téléviseur du géant coréen est ainsi déjà disponible sur son site officiel à un tarif de 1499 euros. Un prix plutôt élevé pour du 43 pouces, justifié par la définition Ultra HD et par la technologie QLED, que Samsung utilise ici. À noter que ce nouveau produit est étonnamment plus cher aux États-Unis (1999 dollars) et en Grande-Bretagne (1599 livres sterling).

L’orientation automatique… indisponible avec les iPhone

Pour profiter vraiment du concept de The Sero, encore faut-il disposer du bon smartphone. Et donc idéalement d’un Samsung Galaxy. Avec ses propres mobiles, Samsung permet une recopie d’écran ultra assistée, puisqu’il suffit par exemple de toucher le bord du téléviseur avec le smartphone pour activer automatiquement l’orientation verticale de l’écran et le « mirroring ». Sur iPhone, la démarche est un peu plus compliquée. Il faut cette fois orienter le téléviseur manuellement en passant par l’application SmartThings ou par la télécommande de l’appareil, puis diffuser du contenu à l’aide d’AirPlay 2.

Avec ce produit, Samsung vise un public restreint, mais propose quelques agréments intéressants. La base (non amovible) du téléviseur est placée sur roulettes pour être déplacée facilement. Mieux elle accueille un système audio 4.1 de 60 watts plutôt sophistiqué. De quoi rentabiliser l’espace nécessaire à l’installation de The Sero dans une pièce… et le débattement indispensable pour permettre la rotation de l’écran.