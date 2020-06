Samsung : et si vous regardiez une pub pour déverrouiller votre téléphone ?

Il semblerait que Samsung réfléchisse à implémenter de la publicité dans One UI, son interface personnalisée pour smartphones Android, de manière très intrusive.

One UI, l’interface personnalisée des smartphones de Samsung est considérée par beaucoup comme l’une des meilleures disponibles à l’heure actuelle. Pourtant, elle pourrait devenir la pire si les rumeurs se confirment au sujet de l’intégration de publicités très intrusives intégrées sur certains téléphones afin de faire baisser leur prix.

Regarder une publicité pour déverrouiller son téléphone

Une source du site Tizen Help a partagé une capture d’écran de ce qui est indiqué comme une version en fuite de One UI 2.5, une future mise à jour de la célèbre interface de Samsung. Sur celle-ci, on peut apercevoir un écran de verrouillage de l’appareil, avec une publicité pour un fast food local en Corée. En dessous, on peut lire un message qui indique « veuillez regarder l’annonce pour déverrouiller » et un compte à rebours de 15 secondes.

Il est précisé également que des publicités seraient également intégrées dans les applications natives de Samsung. C’est là une pratique que l’on rencontre déjà chez d’autres constructeurs, comme Xiaomi par exemple, mais en plus intrusif, puisque cela nécessiterait ici de patienter avant de déverrouiller son téléphone. En partant du principe qu’un utilisateur consulte son smartphone environ 220 fois par jour en moyenne selon une étude menée en 2019 — mais pas toujours pour le déverrouiller –, cela augmenterait considérablement le temps d’utilisation quotidien, bloqué devant une publicité.

Faire baisser le prix des smartphones

Ce genre de pratique permettrait à Samsung de financer ses smartphones différemment et donc d’en faire baisser drastiquement le prix. Xiaomi, cité plus tôt, propose par exemple parmi les meilleurs rapports qualité-prix du marché, même lorsqu’il est possible d’enlever les publicités, et Amazon en a fait son business model sur ses tablettes et liseuses électroniques. On peut ainsi économiser quelques euros à l’achat en contrepartie de l’affichage de publicités sur l’écran de verrouillage, que l’on peut supprimer à volonté en payant la différence.

On imagine néanmoins qu’une publicité qui bloque le téléphone pendant 15 secondes serait beaucoup moins bien reçue par les clients. Bien sûr, quand bien même ce screenshot serait réel, rien ne dit que Samsung opterait pour ce format sur la version finale du software.

Contacté par Android Authority, Samsung n’a pas souhaité commenter les rumeurs.